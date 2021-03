Karina Gao reveló las palabras que le dijo a su marido antes de entrar en coma

Después de pasar dos semanas en coma inducido debido a una neumonía bilateral provocada por el Covid-19, Karina Gao se comunicó con sus compañeros de Flor de Equipo y contó cómo está hoy en día y lo que sintió minutos antes de que la durmieran.

“Esos 15 minutos en los que me dijeron que me iban a intubar, que me iban a poner en coma, fueron los minutos en los que más miedo tuve en toda la internación, porque uno sabe que cuando entra en coma, no sabe cuándo va a salir y no llegué a despedirme de nadie”, reveló Gao.

Lo primero en lo que pensó la cocinera fue en sus hijos, los mellizos de 6 años que la estaban esperando en casa. “Les hice un video chiquitito a mis hijos en el que les pedí disculpas si no los podía acompañar en su crecimiento. Y después le escribí al Franchu”, dijo en referencia a su esposo, el francés Dominique Croce, que la estaba acompañando durante la entrevista.

“Le dije, ‘Vos sé feliz, si no llego a superar esto armate una nueva familia’”, agregó conmoviendo a todos. Por último le escribió a sus padres pidiéndoles perdón por no poder cuidarlos. “Soy hija única y ellos están en una edad en la que los tengo que cuidar. Le pedí al Franchu que me cuide a mis papás”, concluyó.

A pesar de que se siente bien, Gao todavía tiene un largo camino de rehabilitación. “Como estuve tanto tiempo en coma se me debilitaron las cuerdas vocales, al igual que la fuerza. Camino un poco y me agito”, explicó sobre su presente. “Celebro la vida, porque fue muy fuerte lo que pasó. Todos los días estoy agradecida de estar acá”.

Karina, que está embarazada de 29 semanas, logró reponerse tras luchar contra el virus. Ni bien se despertó del coma, la influencer volvió a comunicarse con sus seguidores y contó que el bebé estaba bien. “Bebu está creciendo como corresponde a su semana gestacional (semana 28). Yo estoy también muy bien, recuperándome, pero muy bien”, manifestó hace unos días.

En cuanto a salir del coma, aclaró: “No es que te despertás de un día para el otro. Te van despertando. Tardé dos días en ‘despertarme’ y después unos cuantos días más para estar lúcida”.

LA NACION