Fátima Florez reveló las duras exigencias físicas que enfrenta en sus shows: “Bajo dos kilos por función”

Solo hace falta cerrar los ojos y escuchar con atención para sentir que por el estudio de Los Mammones (América) pasaron Moria Casán, Susana Giménez, Cristina Fernández de Kirchner, Mirtha Legrand y hasta Xuxa. La sorpresa está en que, al abrirlos, solamente puede verse a Fátima Florez con su pelo bucleado a la perfección y un increíble mono estampado en negro y dorado. Así, sin pelucas ni maquillajes extra, logra representar de manera idéntica la esencia de cada famosa a la que imita. Pero tanta dedicación tiene un costo y así lo confirmó durante su charla con Jey.

Fátima Florez imitando a Cristina Fernández de Kirchner Archivo

En cada uno de sus shows desfilan por el escenarios decenas de políticos, artistas y celebridades. Estos personajes implican no solo una adaptación física sino también psicológica. Como ya explicó en otras ocasiones, Fátima deja de ser ella cuando empieza a las imitaciones. Pero, como si fuera poco, sus presentaciones incluyen canto, baile y otros tantos despliegues de talentos, cosa que no es para nada fácil.

Existía un rumor de que tanta exigencia física tenía sus consecuencias ya que la humorista bajaba 2 kilos por espectáculo. Con la intención de disiparlo o confirmarlo, el conductor decidió incluirlo en su lista de preguntas y mucha fue su sorpresa cuando Fátima terminó corroborando la veracidad de esa afirmación.

Fátima Florez reveló las duras exigencias físicas que atraviesa al prepararse antes de cada show

“No es sanata. Lo he probado, los productores me han puesto una balanza en el camarín cuando empiezo y cuando termino el show y refleja dos kilos”, comenzó. Y, dando una explicación al veloz descenso de peso, agregó: “Se ve que pierdo mucha agua, por eso después tengo que ir reponiendo”.

Profundizando en este particular efecto de su trabajo sobre el escenario, continuó: “Además, entre función y función no puedo comer porque si no, no puedo cantar después. Tengo que estar liviana y cuando hago dos funciones se empiezan a notar los kilos que empiezan a bajar”.

Esto demuestra que no es broma el trabajo que realiza la imitadora sobre el escenario y, por si faltaba algún tipo de confirmación, durante la entrevista aseguró que ella “entrena como Mick Jagger”, el legendario líder de los Rolling Stones que sigue haciendo historia con 78 años.

Fátima Florez Mauro V. Rizzi - LA NACION

Siguiendo los pases del gigante del rock and roll, Fátima detalló que no solo cuida su salud lo más posible durante su día a día sino que, antes de pararse frente a la audiencia, lleva a cabo una meticulosa rutina. Hace al menos una hora bicicleta seguida por abdominales, fuerza de brazos y práctica de canto. “Como para salir con todo el corazón agrandado al escenario”, resumió.