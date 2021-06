Mariana Nannis explotó por su imitación en ShowMatch y Fátima Florez le respondió

Luego de que se difundiera un audio donde Mariana Nannis apunta contra la imitación que hizo de ella Fátima Florez en ShowMatch (eltrece), la humorista salió a responderle. “No me molestó porque sé que ella es así”, dijo durante una entrevista vía streaming.

La expareja de Claudio Paul Caniggia se había referido a la imitación de Florez en un audio que difundió Intrusos (América) como una actuación “bruta”. “Es muy ordinaria, me imita como muy barriobajera. Me imita como una mujer muy exagerada, ordinaria. Primero, yo no me visto así. Segundo, me imita muy mal, como muy bruta, rara. Yo no soy así, pero dejala”, había dicho.

Durante una entrevista en vivo con Juan Etchegoyen en Mitre Live, la humorista parodió también el audio de la mamá de Charlotte y Alex para bajarle el tono dramático a la situación. “Llenará todos los teatros que quieras, pero de cool no entiende ni un carajo porque es muy grasa”, dijo entre risas antes de responderle concretamente a la empresaria.

Fátima Florez le respondió a Mariana Nannis: “En algún momento va a volver de parte mía”

“A mí no me molesta en lo absoluto, en eso aprendí a ser medio Moria (Casan), que todo te florezca, que nada te joda, que no te importe nada. Eso me encanta de ella porque es verdad. Cuando los escuché [los audios] no me molestó porque sé que es Mariana Nannis y no va a decir: ‘Ay, cómo me gustó’”, agregó.

Para Florez, la respuesta de Nannis solo obedece al papel que tiene en la vida real. “Es fiel al personaje, con lo cual no me molestó en lo absoluto y estando Charlotte en el certamen, en algún momento va a volver de parte mía. La amiga dijo que no va a volver a la Argentina, pero Fátima la va a traer en jet privado y le va a decir a todo el mundo lo que le tenga que decir en la cara”, apuntó.

Por otro lado, recordó a que a “Charlotte le encantó” la imitación que hizo de su madre. La humorista había revelado que después de su participación en el programa que conduce Marcelo Tinelli intentó comunicarse con Nannis para saber qué opinaba, pero ella le dijo que no la había visto. “No estoy en la Argentina y tengo mejores cosas para mirar. No me interesa”, contó de la tajante respuesta que recibió.

Mariana Nannis y Alex Caniggia aparecieron a apoyar a Charlotte - Fuente: eltrece

LA NACION