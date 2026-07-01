Federica Pais habló tras la muerte de su hermana Ernestina: “Un vértigo muy difícil de explicar”

Federica Pais volvió este martes a la conducción de su programa en Argentina 12 y habló por primera vez tras la muerte de su hermana, Ernestina, en un accidente ferroviario. Emocionada, la periodista y conductora agradeció las muestras de afecto y recordó el vínculo entre ellas. “Más allá de cualquier cosa que pudo haber pasado, ella y yo sabíamos lo que nos unía”, dijo.

“Necesitaba estar acá y retomar la rutina. Es de público conocimiento la espantosa pérdida que tuvimos el viernes pasado. Estamos en una locura y un vértigo muy difíciles de explicar, pero, a la vez, hay una parte de uno que necesita agradecer todas las muestras de cariño de tanta gente”, dijo entre lágrimas.

Federica Pais se refirió a la situación familiar y agradeció los mensajes recibidos por parte del público

La conductora también remarcó el apoyo que recibió por parte de su entorno laboral y contó que se sorprendió por la gran cantidad de allegados que tenía su hermana. Con respecto al vínculo familiar, del que se conocían algunas rispideces, la comunicadora afirmó: “Quiero decir que la amo. Más allá de cualquier cosa que pudo haber pasado, ella y yo sabíamos lo que nos unía”.

Ernestina Pais falleció a los 54 años luego de que un tren embistiera el auto Honda City negro que conducía en el paso a nivel ubicado en las calles Sáenz Peña y El Cano. El siniestro vial ocurrió en el ramal Tren de la Costa de la línea Mitre, cuando ella intentó cruzar cuando la barrera estaba baja. El choque ocurrió del lado del conductor y la periodista resultó la única víctima.

Entierro Ernestina Pais en cementerio Chacarita Gerardo Viercovich - LA NACION

“Cuando pasan estas cosas, uno piensa que por suerte no sufrió, no se debe haber dado cuenta. De alguna manera está encontrando respuestas que tanto buscó acá y tanto le dolían”, reflexionó Federica Pais, haciendo referencia a la lucha de salud mental que atravesaba su hermana.

En una entrevista concedida a LA NACION durante diciembre de 2025, la propia Ernestina abordó su problema de adicción al alcohol. En esa oportunidad, la comunicadora señaló: “Es un milagro que hoy esté acá, hablando con vos”, expresó.

“Hace dos años, no veía el camino de salida y hoy sí: es la redención, volver a creer en el día a día y en la vida que estás transitando. A mis amigos les digo ‘soy un bebé recién nacido’. Ya no soy la Ernestina que iba para adelante como un tractor”, agregó durante la misma conversación.

Así fue el accidente de Ernestina Pais en San Isidro

El velatorio de la conductora del exitoso ciclo Caiga Quien Caiga (CQC) se hizo este lunes y estuvieron allí diferentes personalidades del ambiente artístico como Diego Ramos, Benito Fernández, Julieta Ortega, Malena Guinzburg, Dalma Maradona, Malena Pichot, Alejo Ortiz, Gastón Pauls y el comediante “Bicho” Gómez, quien trabajó con ella en el programa Mañanas informales.

Sobre su regreso tras esa despedida, Federica Pais afirmó: “Necesitaba volver a trabajar, me hace bien. Este trabajo tiene algo mágico porque te obliga a pensar en otras cosas y de jodido porque te obliga a hacer públicas cosas que uno preferiría guardar”.

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