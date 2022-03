Felipe Colombo contó por qué Camila Bordonaba se alejó del medio y reveló de qué trabaja ahora

En 2008 y tras cosechar grandes éxitos en la televisión y convertirse en una de las adolescentes más famosas del momento, Camila Bordonaba se alejó del mundo de la actuación. Desde entonces, vive en la Patagonia Argentina en un total anonimato. Esto genera que su vida se convirtiera en una gran incógnita para los fans que quieren saber de ella. Felipe Colombo, su excompañero de elenco y amigo es quien puede responder, debido a que mantiene contacto con ella. En una reciente entrevista, dio detalles de su presente.

A pesar de haber pasado mucho tiempo desde la decisión que tomó la actriz, la consulta por su vida está siempre vigente y el único famoso que puede responder es Colombo, ya que compartió elenco con ella cuando eran apenas niños y desde allí forjaron una gran amistad que se mantiene hasta la actualidad. En diversas ocasiones, visita a su amiga y muy pocas veces la muestra en redes sociales, ya que ella prefiere que no esto no suceda.

Rebelde Way fue un gran éxito mundial (Imagen archivo)

Invitado al programa Mañanísima (Ciudad Magazine), Felipe habló sobre la gran fama que cosechó en las producciones de Cris Morena y al escucharlo, Sebastián ‘Pampito’ Perello Aciar le preguntó si ese había sido el motivo por el que Camila decidió dejar la actuación. “Se alejó, siempre ha sido muy especial, siempre ha tenido ese tipo de conexión, esa visión de la vida y finalmente encontró por dónde canalizarlo. Ella está feliz”, afirmó el actor de La 1-5/18 (eltrece).

Felipe Colombo sobre Camila Bordonaba

El bajo perfil es uno de los ejes principales en la nueva vida de Camila, tal es así que su amigo reveló que no usa redes sociales, algo que no es habitual en esta era digital, donde todo se comparte con los seguidores. Sin embargo, se encargó de aclarar que ella sigue ligada al mundo artístico, pero desde otra arista.

“Ella no tiene Instagram, trabaja con un grupo de artistas circenses en su mayoría pero además tiene una productora en la que con otra compañera ayudan a muchos artistas a que lleven a cabo sus proyectos hacia un video o un disco”, expresó el actor sobre el actual trabajo de la ex Rebelde Way.

Camila Bordonaba, de la fama al anonimato

Camila Bordonaba cautivó al público desde el primer momento que apareció en pantalla. Con 12 años formó parte de Chiquititas y desde entonces se convirtió en la estrella de las producciones realizadas por Cris Morena. Si bien su popularidad era muy grande, el gran estallido popular ocurrió en 2002 tras su papel de Marizza en la tira juvenil Rebelde Way, donde compartió elenco con Luisana Lopilato, Benjamín Rojas y Felipe Colombo. Desde entonces comenzó con una vida muy agitada entre la actuación, la banda musical que se creó tras la ficción y presentaciones por todo el mundo.

Elenco de Rebelde Way (Imagen archivo)

Pero, tras una exitosa carrera decidió dejarlo todo, alejándose se las cámaras sin explicar sobre este total cambio que realizó. Desde hace 14 años su vida se convirtió en una gran incógnita entre sus fans, que aún esperan por su regreso en las pantallas. Sin embargo, eso no estaría entre los planes de Camila, quien vive tranquilamente en el sur del país.