Lollapalooza 2022: el radical cambio de look de Natalie Pérez para su presentación en el festival

Este viernes comienza el Lollapalooza en la Argentina. Durante tres días un gran número de reconocidos músicos pasarán por los escenarios de este importante y esperado evento, que se iba a llegar a cabo en 2020, se postergó por la pandemia de coronavirus, y ya tiene las entradas agotadas. Entre los artistas que dirán presente, Natalie Pérez hará su gran debut en este festival, lo que la tiene muy entusiasmada. Así lo demostró al menos con el radical cambio de look que se hizo para la importante ocasión, un detalle que no pasó desapercibido entre sus seguidores.

Frente a la cámara de su celular, la actriz comenzó con la previa de su presentación en el Hipódromo de San Isidro, que será este 18 de marzo. En su cuenta de Instagram, la cantante suele tener este tipo de interacciones con sus fanáticos. Para generar un ida y vuelta con sus seguidores, les consultó sobre las canciones que pensaban que no podían faltar en el show que dará y de inmediato obtuvo respuestas.

El nuevo look de Natalie Pérez

Mientras regalaba sus cantos a capella, la cantante dejó al descubierto su nuevo look, que llamó la atención de sus espectadores. Es que Natalie decidió reemplazar sus clásicas mechas rubias por un color más potente: el violeta. Desde la mitad de su melena hacia las puntas, la intérprete de “Algo tiene” luce este color, mientras que las raíces las mantiene en su tono natural. De esta forma, se sumó a la tendencia del momento que consiste en llevar el cabello con coloridos tonos.

No obstante, Pérez no hizo referencia a este radical cambio, sino que se enfocó en todo lo relacionado a su esperada presentación. Se mostró relajada mientras hacía las tareas del hogar y entonaba sus más conocidas canciones. Así, les permitió a sus fanáticos ver cómo se prepara para lo que será el show que marcará su carrera debido a la importancia del festival internacional.

Natalie se presentará en el Lollapalooza (Foto Instagram @natalieperez)

Natalie Pérez se lanzó a la música en 2016 y, un año más tarde, presentó su primer disco Algo tiene. Desde aquel entonces, combinó esta profesión con la que la volvió popular, la actuación. La joven comenzó como actriz en 1999 en la popular tira infantil Chiquititas y, desde entonces, acumula una gran lista de éxitos de los que fue parte.

Durante toda su carrera en la actuación, coqueteó con la música al hacer diversas interpretaciones, pero siempre de forma amateur, hasta que decidió enfocarse de manera profesional. Ahora, está enfocada en la música y se sube a los escenarios más importantes del país, donde lleva a sus seguidores sus temas que combinan el romanticismo con un gran talento.

La actriz ahora se dedica a la música (Foto Instagram @natalieperez)

“Quiero contarles que me hicieron vivir momentos que recordaré para siempre. Espero que también los atesoren con mucho cariño. Me siento bendecida y muy agradecida porque me eligen, por cómo me hacen el aguante y por el equipo de maravilla que me acompaña. Les deseo todas cosas lindas. Lo que no va, no va y lo que va, que vaya con todo”, escribió en el último tiempo en su cuenta de Instagram sobre su temporada de verano arriba de los escenarios.