Dieguito, el hijo de Yanina Latorre, se lanzó como cantante de trap y le llovieron las críticas

“Hablan de mí”, es la nueva canción -con video incluido- que lanzó Dieguito Latorre junto dos colegas, Zilvestre y J.R.B. Hace cinco meses, el hijo de Yanina y Diego sorprendió al comunicar que la presentación de su primer tema. Desde entonces, busca afirmarse en el mundo del trap. Sin embargo, y como era de esperarse, las repercusiones negativas sobre su performance no tardaron en llegar para el incipiente cantante de 18 años.

“Desde chiquito sabía que esta m....iba a salir. Lo sé y lo sabés también, no soy cualquiera”, canta Dieguito frente a cámara mientras camina entre cientos de fans que lo persiguen. Hasta el momento, el videoclip supero las 5 mil visualizaciones desde su lanzamiento el 15 de marzo. Cabe destacar que en esta nueva faceta en la industria musical quiso alejarse de su reconocimiento por ser “el hijo de”, y por esto es que no usa su nombre real sino que se hace llamar Jumpman, como la canción del trapero más famoso de estos tiempos, Drake.

Dieguito Latorre se lanzó como cantante

El adolescente apuesta a este estilo musical que generó un gran estallido en los últimos, de la mano de varias figuras, como por ejemplo, Duki. Actualmente, cuenta con una gran popularidad que lleva a las nuevas generaciones a probar con este tipo de música, como en este caso lo hace el hijo menor menor de la famosa pareja.

Junto a la gran ilusión que conlleva cada lanzamiento, sobre todo al comienzo de una carrera en el que se busca la aprobación del público, llegaron para Dieguito las criticas, algo con lo que convive desde hace tiempo por las carreras de sus padres.

“Todos los del video salieron del country”; “Ni siquiera sale a la esquina de su casa, se hace al de barrio”; ”Imposible que un cheto sea trapero o hip hop star, las figuras del género desde antaño, en EE.UU. o Latinoamérica provienen de familias humildes y de barrio, no de un country”; “Me dolieron los oídos”; “Subtitulen, no se entiende nada”, fueron algunas de las críticas que recibieron Jumpman, Zilvestre y J.R.B. Las palabras de aliento no faltaron, pero fueron escasas.

Los padres de Dieguito se mostraron orgulloso (Foto Instagram @dieguitolatorre)

Por su parte, toda la familia Latorre apoyó este lanzamiento del menor del clan. Mientras que el exjugador de Boca se limitó a comentarle en Instagram emojis de aplausos y un corazón, Yanina le recordó que lo ama. Y fue su hermana Lola quien le dedicó tiernas palabras al compartir el video en redes sociales: “Te amo mucho mi bebé. Estoy orgullosa de ti”.

La dedicatoria de Lola para su hermano (Foto Instagram @dieguitolatorre)

Desde que era chico, Dieguito expresó su deseo de seguir los pasos de su padre y convertirse en jugador de fútbol. Hasta la llegada de la pandemia, entrenó para llevar a cabo este sueño pero la cuarentena hizo que no pudiera continuar con su aprendizaje por dos años, según explicó Yanina Latorre en octubre del 2021, cuando fue invitada a Almorzando con Mirtha Legrand (eltrece).

“Me dijo que en la cuarentena perdió la ilusión, que era un año perdido en lo físico, porque parece que es el desarrollo del deportista entre los 16 y los 17 años. Dijo que él nunca iba a llegar y Diego le explicó que todos los jugadores de fútbol se pararon. Yo le dije que entrene una semana, pero llamó al técnico y renunció”, explicó la panelista en aquel entonces. Desde ese momento, el joven comenzó a diagramar su inserción a la música y de inmediato recibió el apoyo de sus padres.