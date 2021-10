Luisana Lopilato, Felipe Colombo y Benjamín Rojas recordaron anécdotas de su paso por Rebelde Way

“Hoy es un día muy especial. Ustedes me pidieron que lo hiciera cuando venga a Argentina de visita. Querían vernos juntos otra vez y traté... Hice lo posible. Ahora mismo los vamos a estar invitando. Ya tenemos casi 12 mil personas, un buen número para empezar”. Con estas palabras, Luisana Lopilato dio por comenzada una transmisión en vivo de su cuenta de Instagram que cumpliría -casi en su totalidad- el sueño de millones de fanáticos de Rebelde Way: ver nuevamente juntos a sus protagonistas.

La actriz, que se encontraba junto a sus hijos Noah, Vida y Elías, sus hermanos Darío y Daniela, y su marido, el cantante canadiense Michael Bublé, le dio la bienvenida luego al primero de los invitados: Felipe Colombo. Inmediatamente después, se incorporó el segundo, Benjamín Rojas.

“¿Me pueden explicar qué es esta locura? ¡Todo el mundo me pedía que nos juntáramos!”, expresó la actriz, cuando ya había unos 30 mil usuarios conectados. “Hay nuevas generaciones de fans, hijos de padres y madres vieron el programa. Explotó en Netflix”, explicó, entonces Rojas, en referencia al estreno del programa en la plataforma en 2019.

Y agregó: “Gracias por convocarnos, Lu, para recordar un poquito”. Entonces, comenzaron a florecer los recuerdos y las reflexiones sobre aquella etapa de sus vidas. “En Israel, teníamos seguridad en el ascensor y en el pasillo en el que estaban nuestras habitaciones. Las chicas se escondían en los conductos de los aires acondicionados y en los armarios de los matafuegos!”, rememoró entre risas Lopilato.

Rebelde Way, la primera de las ficciones para adolescentes producida por Cris Morena se emitió entre 2002 y 2003, primero en Azul TV y luego en América. Además de ser un suceso televisivo, sirvió como plataforma a la banda Erreway, de la que formaron parte los cuatro protagonistas: Lopilato, Colombo, Rojas y Camila Bordonaba. Con aquella banda -y parte del elenco de la serie- recorrieron varias ciudades del mundo y realizaron shows para miles de personas.

Rebelde Way

“En ese momento no pensaba que Rebelde Way iba a ser tan importante en mi vida. ¡Hasta en Canadá me siguen reconociendo por el programa!, reflexionó Lopilato, que vive en Vancouver junto a su marido y sus hijos.

“Cuando me fui a Europa de vacaciones, me reconocieron chicos de Macedonia. Fue un éxito a nivel mundial y en épocas en las que no existían las redes”, reforzó Rojas. Y Colombo agregó: “Fue una apuesta muy grande. Cris se abría de Telefe con su propia productora, y pasamos de hacer algo infantil [Chiquititas] para tratar temas que eran tabú: droga, bullying, sexo... Temas que quizás hoy se tocarían de mejor manera, pero que en ese momento directamente no se tocaban. Lo que pasó a nivel internacional nadie lo esperaba. Nos estalló en la mano. Y, además, abrimos un mercado”.

Entre los miles de usuarios de Instagram que dieron el presente se encontraba la hacedora del programa. “Adoro a este grupo”, escribió Morena, pero no accedió a formar parte de la transmisión.

Los fanáticos, claro, notaron la ausencia de Bordonaba, que se retiró de los medios y ya no vive en Buenos Aires. “¡Yo también quiero verla a Cami! ¡Pero no tiene Instagram!”, explicó Lopilato al principio de la transmisión. Colombo, que sigue estando en contacto con la actriz que personificaba a Marizza Pía Spirito, indicó: “Es complejo comunicarse con Cami, porque muchas veces no tiene señal en el celular y además no tiene redes. Hay que acomodarse a sus horarios e intentar. ¡Ella maneja un reloj distinto!”.

El cuarteto que triunfó en Rebelde Way también se trasladó a la pantalla grande para "4 caminos". Gentileza Anita Tomaselli

“Cami siempre está presente y siempre les manda besos a los dos”, agregó, antes de seguir con las anécdotas que, en casi todos los casos, tenían como escenario los hoteles en los que paraban durante las giras. “No nos querían recibir porque la gente se agolpaba en la calle y no dejaba dormir a los pasajeros”, recordó Colombo.

Y Rojas agregó: “Me acuerdo que en Israel a Cris la mandaron por error a otro hotel. Estábamos todos juntos en uno y ella en otro”. También hubo tiempo para reírse de sí mismos y del merchandising del programa. “Todavía tengo un pote de gel con mi cara que hoy usa mi hija para poner los lápices”, confesó Colombo.

Los hijos de los tres formaron parte del vivo. Colombo, de hecho, compartió auriculares durante un rato con su hija Aurora y Rojas “presentó” a la pequeña Rita. Bublé también participó activamente, primero dándole indicaciones a su esposa y luego interactuando con sus excompañeros. De hecho, ellos le hicieron prometer que en algún momento cantará un tema junto a ellos.

Lopilato también se rio de sí misma, primero al recordar una de las frases más recordadas de Mía, su personaje: “¡Qué difícil es ser yo!”. Luego, apelaría al irónico “Sigo siendo rubia”, cuando su memoria comenzó a fallar. “¿Fuimos los primeros, no? ¿O primero fue RBD?”, preguntó, refiriéndose a la versión mexicana del programa que se realizó años después. Más tarde, tampoco recordaría el viaje a Bariloche que realizó todo el elenco y que marcó el cambio de temporada de la serie.

Los actores coincidieron en que Lopilato era la que más se tentaba a la hora de grabar, y ella le agradeció a Rojas por haber sido su “profesor particular” de inglés durante las giras. “Hasta maestros nos ponían para que no nos atrasáramos en el colegio. Y vos, Benja me ayudabas con inglés”, recordó la actriz de Casados con hijos.

Colombo, a su vez, rememoró como uno de los momentos más recordados del programa, la fuerte cachetada que le propinó Lopilato en una escena. “Fue un momento icónico. Cuando me pusiste la cachetada esa me mataste. Me redujiste la capacidad de audición por un tiempo”, aseguró.

A la hora de la despedida, Colombo y Rojas le agradecieron a su compañera por la invitación. “Gracias, Lu, por promover esto. Estamos orgullosos de la era que vivimos. Fueron los dos o tres años más fuertes que viví. Nos tocó en la edad justa”, indicó Rojas.

“A Benja lo veo más seguido, pero a vos, güera, hace rato que no te veo y me gustó que armaras esto. Tengo los recuerdos más hermosos de esa época. Para mí lo más exitoso era el amor que teníamos por nosotros haciendo lo que hacíamos. Por ahí estábamos todo el día viajando en la camioneta sin hablarnos, pero teníamos 3 minutos y nos dormíamos juntos, abrazados, los cuatro. Vivir lo que vivimos acompañados por amigos y familias que nos querían y nos acompañaban es invaluable”, sumó Colombo.

“Me encantaría que nos crucemos con Cami algún día. Cuando venga a Capital no se nos va a escapar. ¡Me encantó verlos! La gente está recontenta”, cerró la anfitriona.