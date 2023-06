escuchar

El 9 de junio, la Justicia condenó a Ricardo Daniel Carias, más conocido como Daniel “La Tota” Santillán, a cinco años y medio de prisión por haber ejercido violencia de género contra su expareja y madre de sus hijas, Sol Fiasche. El mismo día, durante su paso por LAM (América), Fernanda Vives -quien estuvo en una relación con el conductor entre el 2000 y 2008- recordó su experiencia.

El duro testimonio de Fernanda Vives, la ex de la Tota Santillán, tras la condena: “Quedás herida para toda la vida”

En el 2017, a casi una década del final de su relación con Santillán, Fernanda Vives se acercó a la Justicia a brindar su testimonio a pesar de que tenía conciencia de que los hechos relatados -sucedidos en el 2005- habían prescripto. Según explicó, su intención era brindar apoyo a las mujeres que estuvieron en pareja con él después de ella y quienes iniciaron acciones legales contra el conductor en el 2016. “El tema ahora no soy yo, son las mujeres que vinieron después”, señaló, en un mano a mano con Ángel de Brito.

Aunque al comienzo de la nota dejó en claro que hubo escenas que protagonizó que prefiere no contar en detalle por el bien de sus hijos -fruto de su relación con Sebastián Cobelli-, avanzada la charla se refirió al impacto a largo plazo que este tipo de experiencias tuvieron en su vida y relató una de las tantas situaciones de violencia que le tocó atravesar.

La Tota Santillán fue condenado a cinco años y medio de prisión por violencia de género Imágen de TV

“Yo no sabía si podía ser mamá por una de las cuestiones de violencia que tuve con él. Pero dios me iluminó y hoy tengo dos hijos hermosos. Cuando declaré en la Justicia lo que viví estuve hasta las cuatro de la mañana y fue re difícil para mí hablar, cuando me animé a hablar de hechos puntuales. Y había pasado un montón de tiempo”, expresó.

En respuesta a quienes le preguntan si “soltó el tema”, contó: “Yo hace tres años, en plena pandemia, estaba en la peatonal de Mar del Plata con mi marido y escucho que en un programa sale y habla mal de mí. Le dije a Sebastián (su pareja) ‘acompañame que está haciendo temporada acá’. Necesitaba tener un cara a cara dos segundos y decirle todo. Me paré en la peatonal, él estaba sentado en una banqueta y le dije de todo. Lo insulté, le pregunté por qué me dañó tanto. Él me miraba, mi marido me quería sacar porque yo había perdido la conciencia de donde estaba, si me podían grabar”.

Entre lágrimas, reflexionó: “Es increíble como pasan tantos años y... quedás herida para toda la vida. Nosotras estamos con cadena perpetua. Las víctimas que pasan por esto, de verdad te queda una cicatriz marcada adentro que no lo podés explicar. Siento que ese día le dije todo lo que le tenía que decir. Me fui y abracé a mis dos hijos”.

Terminado ese relato, el conductor trajo a colación que, como parte de su defensa, la Tota hizo referencia a sus adicciones. “La adicción del juego, sí. Yo nunca lo vi drogarse. Cada vez que me cagaba a piñas lo hacía consciente, no estaba ni en estado de borrachera ni de nada. Yo te hablo de muchos años atrás, lo que pasó después de mí... no sé”, expresó Vives.

Fernanda Vives junto a su marido, Sebastián Cobelli Instagram: @fervivesok

“Me pegaba de todas las maneras, era grave. Hoy yo lo escuchaba que estuvo en un programa y, ya condenado, decía que nunca le levantó la mano a nadie. Yo me acordaba cuando un día, yo bañándome, me sacó y me arrastró desde el baño hasta la puerta de calle, que había como 100 metros. Me sacó del baño, me arrastró hasta la puerta y me dejó ahí, en bolas. De la nada”, concluyó.

