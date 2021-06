Chiche Gelblung hizo llorar a Matías Alé: “Estás dudando de mi salud”

Este jueves, en Polémica en el Bar (América), se vivió una polémica situación: el actor Matías Alé contó que ya se dio la vacuna contra el coronavirus y su compañero Chiche Gelblung lo cruzó.

“Llamame para la vacuna, todos mis amigos están vacunados”, rogó el conductor Mariano Iúdica. “Estoy vacunado”, confesó Matías mientras levantaba la mano tímidamente. La declaración descolocó a la mesa y en particular a Chiche que le preguntó cuál era la causa. “Asma”, contestó Alé. “El asma no es causa de vacunación”, le aseguró erróneamente el periodista. “El asma es la principal causa. ¿Me estás jodiendo?”, cuestionó Iúdica.

El doctor Adrián Cormillot avaló que la enfermedad respiratoria es una patología para ser vacunado pero el periodista no daba el brazo a torcer. “Asma no es causal. No corresponde que lo hayan vacunado, hay médicos que no tienen las dos dosis y él tiene una”, insistió. “Yo hice las cosas como corresponde, ¿por qué me bardeás? Si yo me anoté, esperé...”, aseguró Alé.

“Yo no te bardeo, para mí no te tendrían que haber vacunado”, afirmó el periodista que suele llevarle la contra al mediático. “Bueno, decíselo a la gente de Vacunate, a la gente del Gobierno, a Kicillof. No me digas a mí”, se defendió Matías. “Ok, voy a averiguar por qué estás vacunado. Te voy a mandar en cana”, aseguró casi con una sonrisa Chiche y volvió al ataque: “¿Faltan 30 millones de vacunas y le van a dar vacunas a un tipo de 43? Habrá mentido”.

Ante eso, el actor pidió: “Pongamos un freno, Chiche”. Sin embargo, el periodista retrucó con ironía: “Te felicito, pero me parece una cag...da. Habrá una mala distribución en la provincia de Buenos Aires”.

“Lo hacés personal conmigo. Yo hice todo bien, no fui y dije: ‘Qué tal, soy Matías Alé, vacúnenme’. Y la gente puede entender eso”, aclaró el mediático. “Está bien, Mati. Te pido perdón”, deslizó Chiche. “Dudaste hasta de mi asma, bolud... Yo fui asmático toda mi vida. Estás dudando de mi salud”, lo increpó con lágrimas. “Te pedí disculpas, no hagas tanto teatro. Ya está”, le contestó Chiche. “No me digas ‘ya está’, hace quince minutos que me estás bardeando. Que ganas de cag...rme el día”, afirmó Matías a lo que su compañero concluyó: “Lo lamento si te cagu... el día. No te hagas el héroe”.

LA NACION