La promesa que hizo Mirtha Legrand al enterarse de que Susana Giménez tenía coronavirus

Susana Giménez está instalada en su chacra La Mary, en Uruguay, desde hace varios meses. Este miércoles, se conoció que se había contagiado de Covid-19 y se encontraba cursando la enfermedad junto a su hija, Mercedes Sarrabayrouse.

Al trascender la información, la diva quiso llevar tranquilidad a sus seguidores y le envió un mensaje a Luis Novaresio, que fue reproducido en A24, donde expresó: “Saturo muy bien de oxígeno, pero tengo un dolor de cuerpo horrible. No puedo hablar”.

Ante la preocupación por su estado de salud, Mirtha Legrand dialogó con el medio Primicias Ya y reveló una promesa que había hecho al enterarse del diagnóstico de su colega. Según declaró la conductora, la hija de Susana le dio la noticia y ella le aseguró que guardaría silencio respecto de su condición.

“Yo lo sabía desde el sábado”, admitió. “Me pidió Mercedes que no dijera nada y así lo hice”, sostuvo, y agregó: “Me angustié cuando me enteré, pero ella está bien y deseo que todo siga así. La quiero mucho a Susana”.

Mirtha Legrand habló con la hija de Susana Giménez sobre el diagnóstico Archivo

Luego de sus dichos, Giménez fue internada en el Sanatorio Cantegril de Punta del Este, donde permanece bajo observación mientras se evalúa su traslado a una clínica en Buenos Aires. Según pudo confirmar LA NACION, Susana tenía un nivel de saturación por debajo de los niveles normales durante la tarde del jueves y acusaba fuertes dolores corporales. En el sanatorio le realizaron análisis de sangre, una tomografía de pulmones y una placa de tórax, que determinó una neumonía unilateral en su pulmón izquierdo.

LA NACION