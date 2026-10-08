Festival Bandera: la grilla completa con los horarios de cada show y todo lo que tenés que saber antes de ir
El sábado 24 de octubre, el Parque Estación Central Córdoba de Rosario recibe más de 30 bandas en cuatro escenarios simultáneos
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Falta muy poco para vivir la 7ª edición del Festival Bandera, uno de los eventos musicales más esperados del año, con Rosario como escenario. El próximo sábado 24 de octubre, el Parque Estación Central Córdoba se convierte en la nueva sede de lo que será un encuentro multitudinario donde la música en vivo, los amigos y la mística festivalera prometen regalar una jornada histórica.
Con el paso de los años, el Bandera se consolidó como uno de los encuentros musicales más importantes de Argentina, en el que se reúnen en cada edición miles de personas de distintos puntos del país, lo que lo posiciona como una cita central dentro del calendario cultural nacional. Más que un festival, es un espacio donde conviven grandes artistas, nuevas generaciones y cruces inesperados que hacen de cada edición una vivencia distinta.
Con un line up tan diverso como potente, este año la propuesta redobla la apuesta: más de 30 artistas en escena repartidos en cuatro escenarios —se suma uno nuevo para que la oferta sea imparable—. Desde el rock hasta el género urbano, con grandes referentes del indie, el pop y la electrónica, el evento ratifica su marca registrada: ser muchos festivales adentro de uno solo.
La grilla completa y los horarios escenario por escenario
Las puertas del predio abrirán a las 14:30. A continuación, los horarios detallados para organizar tu recorrido en una grilla que combina bandas y artistas consagrados con los proyectos más frescos de la escena actual:
Escenario Parque Norte
- 15:05 – Hana
- 15:50 – BB Asul
- 16:50 – Zoe Gotusso
- 18:10 – Marilina Bertoldi
- 19:55 – Dillom
- 21:55 – Guasones
- 00:15 – La Vela Puerca [UY]
Escenario Parque Sur
- 15:25 – Cosmic Kid
- 16:20 – Ramma
- 17:30 – Aterciopelados [COL]
- 18:55 – El Mató a un Policía Motorizado
- 20:55 – YSY A
- 22:55 – Las Pastillas del Abuelo
Escenario Estadio - Bandera
- 15:05 – Alejo
- 15:55 – Un Muerto Más
- 16:45 – Broke Carrey
- 17:40 – La Franela
- 18:40 – Lisandro Aristimuño
- 19:45 – Carca
- 21:00 – Autos Robados
- 22:10 – Caliope Family
- 23:20 – El Zar
- 01:00 – Peces Raros
Escenario Estadio - Rosario
- 15:30 – Pablikoman & TFT
- 16:20 – Amira
- 17:10 – Vandera
- 18:10 – Nuestro Romance
- 19:10 – Perras on the Beach
- 20:20 – La Grecia
- 21:30 – Javiera Mena [CH]
- 22:40 – Mi Amigo Invencible
- 00:10 – Bandalos Chinos
Cómo sacar las entradas para el Festival Bandera
Quedan muy pocas entradas para vivir la 7ª edición del Festival Bandera, las cuales se pueden adquirir de forma online únicamente a través del sitio oficial de Passline.
Opciones de tickets:
- Campo General, con acceso a los cuatro escenarios, espacios gastronómicos y activaciones.
- Pase Experiencia Bandera, un sector preferencial con mayor comodidad e infraestructura.
Con respecto a la financiación y promociones vigentes, los tickets se pueden comprar en hasta 6 cuotas sin interés abonando con tarjetas de crédito Visa de Banco Santa Fe o Banco Entre Ríos, o en 3 cuotas sin interés con tarjetas de crédito de todos los demás bancos.
Un dato no menor es que el ingreso está permitido a partir de los 5 años cumplidos (con entrada y acompañados por un adulto responsable). Los menores de la edad indicada no podrán ingresar al evento.
Cómo llegar al Parque Estación Central Córdoba
Esta edición estrena sede en el Parque Estación Central Córdoba, un espacio verde neurálgico ubicado sobre la Av. 27 de Febrero y Buenos Aires, en la zona sur de Rosario.
- En colectivo (Transporte Urbano de Rosario): Varias líneas de colectivo te dejan a pocas cuadras de los accesos principales. Entre las más directas están la 107, 115, 127, 143 (N/R) y 910. Se recomienda utilizar las aplicaciones MOVI Rosario o Cuándo Llega para seguir el estado del tránsito y paradas en tiempo real.
- En auto / vehículo particular: Al encontrarse sobre una avenida conectora como 27 de Febrero, el acceso directo es fluido, pero por la masividad del evento habrá cortes de tránsito en los alrededores. Se aconseja ir con tiempo de margen para buscar estacionamiento en zonas lindantes.
- En taxi o apps de viaje: La mejor opción para evitar complicaciones al estacionar es pedir el descenso sobre Av. 27 de Febrero o Maipú.
- En tren: Para quienes viajen desde Buenos Aires u otras localidades, la estación de trenes de Rosario Sur conecta de forma rápida mediante taxi o colectivo con el predio.