Festival Bandera: la grilla completa con los horarios de cada show y todo lo que tenés que saber antes de ir

Falta muy poco para vivir la 7ª edición del Festival Bandera, uno de los eventos musicales más esperados del año, con Rosario como escenario. El próximo sábado 24 de octubre, el Parque Estación Central Córdoba se convierte en la nueva sede de lo que será un encuentro multitudinario donde la música en vivo, los amigos y la mística festivalera prometen regalar una jornada histórica.

Con el paso de los años, el Bandera se consolidó como uno de los encuentros musicales más importantes de Argentina, en el que se reúnen en cada edición miles de personas de distintos puntos del país, lo que lo posiciona como una cita central dentro del calendario cultural nacional. Más que un festival, es un espacio donde conviven grandes artistas, nuevas generaciones y cruces inesperados que hacen de cada edición una vivencia distinta.

Esta nueva edición contará con más de 30 artistas repartidos en cuatro escenarios (Foto: Prensa Bandera)

Con un line up tan diverso como potente, este año la propuesta redobla la apuesta: más de 30 artistas en escena repartidos en cuatro escenarios —se suma uno nuevo para que la oferta sea imparable—. Desde el rock hasta el género urbano, con grandes referentes del indie, el pop y la electrónica, el evento ratifica su marca registrada: ser muchos festivales adentro de uno solo.

La grilla completa y los horarios escenario por escenario

Las puertas del predio abrirán a las 14:30. A continuación, los horarios detallados para organizar tu recorrido en una grilla que combina bandas y artistas consagrados con los proyectos más frescos de la escena actual:

La grilla completa con los horarios y escenarios

Escenario Parque Norte

15:05 – Hana

– Hana 15:50 – BB Asul

– BB Asul 16:50 – Zoe Gotusso

– Zoe Gotusso 18:10 – Marilina Bertoldi

– Marilina Bertoldi 19:55 – Dillom

– Dillom 21:55 – Guasones

– Guasones 00:15 – La Vela Puerca [UY]

Escenario Parque Sur

15:25 – Cosmic Kid

– Cosmic Kid 16:20 – Ramma

– Ramma 17:30 – Aterciopelados [COL]

– Aterciopelados [COL] 18:55 – El Mató a un Policía Motorizado

– El Mató a un Policía Motorizado 20:55 – YSY A

– YSY A 22:55 – Las Pastillas del Abuelo

El line up completo del Festival Bandera (Foto: Prensa Bandera)

Escenario Estadio - Bandera

15:05 – Alejo

– Alejo 15:55 – Un Muerto Más

– Un Muerto Más 16:45 – Broke Carrey

– Broke Carrey 17:40 – La Franela

– La Franela 18:40 – Lisandro Aristimuño

– Lisandro Aristimuño 19:45 – Carca

– Carca 21:00 – Autos Robados

– Autos Robados 22:10 – Caliope Family

– Caliope Family 23:20 – El Zar

– El Zar 01:00 – Peces Raros

Escenario Estadio - Rosario

15:30 – Pablikoman & TFT

– Pablikoman & TFT 16:20 – Amira

– Amira 17:10 – Vandera

– Vandera 18:10 – Nuestro Romance

– Nuestro Romance 19:10 – Perras on the Beach

– Perras on the Beach 20:20 – La Grecia

– La Grecia 21:30 – Javiera Mena [CH]

– Javiera Mena [CH] 22:40 – Mi Amigo Invencible

– Mi Amigo Invencible 00:10 – Bandalos Chinos

Cómo sacar las entradas para el Festival Bandera

Quedan muy pocas entradas para vivir la 7ª edición del Festival Bandera, las cuales se pueden adquirir de forma online únicamente a través del sitio oficial de Passline.

Opciones de tickets :

Campo General , con acceso a los cuatro escenarios, espacios gastronómicos y activaciones.

, con acceso a los cuatro escenarios, espacios gastronómicos y activaciones. Pase Experiencia Bandera, un sector preferencial con mayor comodidad e infraestructura.

Con respecto a la financiación y promociones vigentes, los tickets se pueden comprar en hasta 6 cuotas sin interés abonando con tarjetas de crédito Visa de Banco Santa Fe o Banco Entre Ríos, o en 3 cuotas sin interés con tarjetas de crédito de todos los demás bancos.

Un dato no menor es que el ingreso está permitido a partir de los 5 años cumplidos (con entrada y acompañados por un adulto responsable). Los menores de la edad indicada no podrán ingresar al evento.

Cómo llegar al Parque Estación Central Córdoba

Esta edición estrena sede en el Parque Estación Central Córdoba, un espacio verde neurálgico ubicado sobre la Av. 27 de Febrero y Buenos Aires, en la zona sur de Rosario.