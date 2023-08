escuchar

Este año, la temporada de los grandes festivales internacionales de cine que se pone en marcha cada septiembre va a estar marcada por el signo de la incertidumbre. De Venecia, que empieza este miércoles 30 a vivir la celebración de sus primeros 80 años, a Toronto, de San Sebastián a Nueva York, pasando por la pequeña ciudad estadounidense de Telluride, todas las muestras que anticipan la próxima temporada de premios vivirán una realidad extraña y completamente atípica.

Allí se conocerán por primera vez las grandes películas de los próximos meses, las que casi con seguridad participarán de la siguiente carrera por el Oscar, pero sin sus estrellas presentes para acompañarlas. ¿Un gran festival de cine sin alfombras rojas, sin figuras glamorosas posando ante los fotógrafos y saludando a extasiados fans? Es el escenario más probable. Por la huelga dispuesta por el Screen Actors Guild (SAG, el sindicato de actores de Hollywood), que ya lleva un mes y medio, habrá que conformarse con ver a las caras más famosas de los films del momento solo en la pantalla o en gigantescos afiches callejeros. En principio a la gran mayoría, porque los organizadores se aseguraron al menos la presencia de algunos nombres estelares.

Rodrigo de la Serna en una escena de El rapto, la única película argentina que forma parte de la programación oficial de Venecia 2023 Prensa Paramount+

Visto desde la Argentina, este cuadro que comienza a verse el último día de agosto tiene un atractivo adicional. En las ciudades que funcionan entre septiembre y octubre como las grandes capitales del cine mundial se presentarán en sociedad las películas producidas en nuestro país que este año alcanzaron una primera proyección internacional de considerable valor.

Este año, el interés del mundo por el cine nacional no está pendiente, como ocurrió en 2022 con Argentina, 1985, de un título excluyente. La atención estará ahora repartida alrededor de varias producciones de las que muy probablemente también surgirá la película que representará oficialmente al país en la carrera por los más importantes premios internacionales.

La primera de ellas es El rapto, de Daniela Goggi, única presencia oficial del cine argentino en la programación de Venecia 2023, en este caso dentro de la competencia de la sección paralela Orizzonti Extra. Protagonizada por Rodrigo de la Serna, Jorge Marrale, Julieta Zylberberg, Germán Palacios y Andrea Garrote (que además escribió el guión junto a Goggi), está basada en la novela El salto de papá, de Martín Sivak, en la que se reconstruye la vida del padre del autor, Jorge Sivak, empresario y financista que se quitó la vida en diciembre de 1990. Después de Venecia, esta película también participará entre el 7 el 17 de septiembre del influyente Festival de Toronto. Todavía sin fecha confirmada, podrá verse en la Argentina a través de la plataforma de streaming Paramount+

Preparativos bajo la lluvia en las horas previas a la apertura del festival de Venecia GABRIEL BOUYS - AFP

En el caso del Oscar, la Academia del Cine local tiene tiempo para elegir a nuestra candidata hasta el 2 de octubre, siempre y cuando la extensión de la huelga (que es de actores y también de guionistas, no hay que olvidarlo) no imponga alguna postergación en el calendario. La Academia de Hollywood tiene previsto anunciar el 12 de diciembre la primera lista de quince películas finalistas. El 23 de enero de 2024 llegarán las nominaciones finales y los Oscar se entregarán en la ceremonia del 10 de marzo.

Ese largo camino todos los años arranca en Venecia. Un festival que a esta altura “no está en condiciones de garantizar o de excluir nada”, según reconoció hace pocas horas Alberto Barbera, su director y principal responsable. La única víctima hasta ahora de la huelga dentro de la programación anunciada a principios de julio es Desafiantes (Challengers), la nueva película de Luca Guadagnino, protagonizada por Zendaya y Josh O’Connor, originalmente anunciada para abrir la muestra de este año hasta que la huelga del SAG forzó a los estudios Warner a postergar el estreno para 2024 y cancelar al mismo tiempo su participación en Venecia. Será reemplazada por el film italiano Il Comandante, basado en la crónica de un hecho real de la Segunda Guerra Mundial, cuya figura principal es la máxima estrella que tiene este momento el cine de la península, el actor Pierfrancesco Favino (El colibrí).

El resto de las películas programadas en las distintas secciones y competencias se verá a partir de este miércoles sin cambios, y en el caso de los títulos llegados desde Estados Unidos, también casi seguramente sin sus actores, porque no parece vislumbrarse en las próximas horas un acuerdo que resuelva el enrevesado conflicto entre el SAG y los principales estudios y productoras de Hollywood asociados en la Alliance of Motion Pictures and Television Producers (Amptp).

“Más allá del caso puntual de Guadagnino, pudimos rescatar el resto de las películas. Ese ya es un gran logro. De la huelga de Hollywood ya se dijo todo, desde los motivos, que podemos compartir, hasta su prolongación, que amenaza con bloquear todo lo demás. Francamente no estoy en condiciones de decir si tendremos a las estrellas. Eso se resolverá en el último minuto y nosotros no podemos hacer nada al respecto”, explicó el director de la Mostra.

Adam Driver estuvo presente en Venecia en 2022 presentando Ruido blanco y este año podría ser una de las pocas figuras de Hollywood que asista a la muestra

Barbera, por ejemplo, confía hasta último momento en que el sindicato avalará la excepción solicitada alrededor de una de las películas más esperadas de Venecia 2023, Ferrari, de Michael Mann, por tratarse de una producción de importante escala, pero realizada de manera independiente, para que se facilite al menos la presencia en la muestra de sus protagonistas, Adam Driver y Penélope Cruz. No debe haber un país más interesado que Italia en saber cómo el gran director de Fuego contra fuego y El informante cuenta en el cine la vida de Enzo Ferrari, uno de los más importantes creadores y constructores de autos de carrera de todos los tiempos.

Driver estuvo en 2022 en Venecia acompañando la presentación de Ruido blanco, de Noah Baumbach, y parece un hecho que volverá este año al Lido. Según confirmó Variety el último domingo, Ferrari consiguió el visto bueno del SAG y se espera la presencia de su principal protagonista en la primera proyección de la película, prevista para este jueves 31.

Hace dos años, la participación de Jessica Chastain y Oscar Isaac del festival se convirtió en viral por el gesto afectuoso del actor para con su excompañera de Julliard; se espera que Chastain sea de las pocas estrellas que asistan a la alfombra roja de su película (Memory, de Michel Franco) Stefania D'Alessandro - Getty Images Europe

La publicación de Hollywood también adelantó que están dadas todas las condiciones para que otras tres estrellas muy destacadas viajen a Venecia al frente de sus respectivas películas, todas en la competencia oficial: Caleb Landry Jones (por Dogman, del francés Luc Besson); Jessica Chastain (por Memory, del mexicano Michel Franco), y el danés Mads Mikkelsen (por The Promised Land, de su compatriota Nikolai Arcel).

Las tres películas fueron hechas al margen de la Amptp y por lo tanto no hay objeción por parte del sindicato de actores para que algunos de sus afiliados puedan romper el veto que les impide hacer cualquier tipo de tarea promocional, de prensa o entrevistas mientras dure la huelga. De todas maneras, son los propios intérpretes los que tendrán la última palabra, por lo que la incógnita acerca de si viajarán o no perdurará hasta el final.

Más suerte podría tener Venecia en el caso de la nueva película de Sofia Coppola, Priscilla, que cuenta el momento en que Elvis Presley conoció a la adolescente Priscilla Beaulieu, luego convertida en su esposa. Barbera anticipó que los jóvenes protagonistas del film, Cailee Spaeny y Jacob Elordi, estarán acompañando en persona el estreno mundial de Priscilla, que integra la competencia oficial.

También participan de esa sección Origin, de Ava DuVernay, y Maestro, dirigida y protagonizada por Bradley Cooper. Pero mientras la directora afroamericana confirmó su asistencia, Cooper hace varios días hizo saber que se sumará en persona al estreno mundial de Maestro, su esperada biopic sobre Leonard Bernstein, que ya despertó alguna controversia en Estados Unidos por el tipo de caracterización elegida para el personaje protagónico. Cooper está en condiciones de asistir sin ningún cuestionamiento sindical en carácter de director, pero prefirió solidarizarse con sus colegas actores.

Cooper cumplirá con el compromiso de no pisar la alfombra roja, pero estuvo de incógnito en Venecia el pasado fin de semana. Solo estaban al tanto de esa visita sorpresiva y fugaz las máximas autoridades del festival, encabezados por Barbera. El astro de Hollywood quiso supervisar en persona toda la puesta a punto de la primera proyección de Maestro, sobre todo en materia de sonido. Después de esa tarea cumplió algunas tareas sociales y volvió a Córcega, donde pasa sus vacaciones. Ausente Cooper, la presentación de Maestro tendrá ya confirmada la presencia de los tres hijos de Bernstein.

Otras películas destacadas en la competencia oficial son Dogman, de Luc Besson; The Killer, de David Fincher; Io Capitano, de Matteo Garrone; El conde, de Pablo Larraín, y Poor Things, de Yorgos Lanthimos, el director de La favorita. No estará en Venecia su protagonista, Emma Stone, pero parece confirmada la presencia de una de las figuras del elenco, Willem Dafoe, protagonista al mismo tiempo de otro título que aspira al León de Oro, la producción italiana Finalmente l’alba, de Saverio Costanzo.

Fuera de concurso se verán por primera vez, entre otras, Hit Man, de Richard Linklater; The Wonderful Story of Henry Sugar, mediometraje de Wes Anderson; L’ordine del tempo, de Liliana Cavani (que a sus 90 años recibirá este año el premio especial a la trayectoria), y The Caine Mutiny Court-Martial, la película póstuma del recientemente fallecido William Friedkin.

También fuera de la competencia oficial se habla mucho de la presentación de las nuevas películas de Roman Polanski (The Palace) y Woody Allen (Coup de Chance, su largometraje número 50 como director, realizado íntegramente en Francia), dos figuras salpicadas por distintas acusaciones de abuso sexual a lo largo del tiempo. Barbera dijo que los dos fueron invitados y que lo más probable es que Allen se haga presente (sin participar casi con seguridad de entrevistas o conferencias de prensa) en el festival. La probable presencia de Polanski, que cumplió 90 años el pasado 18 de agosto, es mucho más difícil.

Una escena de La sociedad de la nieve, la película sobre la Tragedia de los Andes, con elenco argentino, que cerrará el festival (Fuente: aptura de YouTube @NetflixEspana)

Algunos medios italianos también adelantaron la llegada a Venecia de George Clooney y su esposa, la abogada de origen libanés Amal Alamuddin. La pareja recibirá un reconocimiento por su compromiso en favor de los derechos humanos en el mundo durante la entrega anual de los premios Diane Von Furstenberg, que se entregan todos los años en coincidencia con el Festival. Clooney y su esposa regresarán así a la ciudad en la que se casaron hace nueve años.

Finalmente, está garantizada durante la Mostra una presencia argentina por lo menos destacada. El año pasado, pese a no haber cosechado ningún premio (solamente dos distinciones no oficiales), la presencia de Argentina, 1985 en la competencia oficial resultó tan elogiada y destacada que los organizadores convocaron a su director, Santiago Mitre, para formar parte este año del jurado oficial presidido por el director estadounidense Damien Chazelle (La La Land, Babylon) y encargado de otorgar los principales premios, con el León de Oro a la cabeza.

Santiago Mitre en una imagen de Venecia 2022, cuando se presentó su película Argentina, 1985 en la competencia oficial. Este año, el director argentino se suma al jurado de esa misma sección. TIZIANA FABI - AFP

Otra destacada realizadora argentina y figura central del colectivo El Pampero Cine, Laura Citarella, también ocupará un lugar como jurado, en este caso de la categoría de nuevos talentos que concede el premio Dino De Laurentiis a la mejor ópera prima. Con la excelente Trenque Lauquen, Citarella también participó el año pasado de la Mostra dentro de la competencia de la sección Orizzonti.

Y finalmente, en la jornada de cierre, la Argentina también estará presente en Venecia 2023, en este caso con buena parte del juvenil elenco de La sociedad de la nieve, nuevo acercamiento desde el cine al episodio conocido en todo el mundo como la Tragedia de los Andes, aquella historia de supervivencia extrema protagonizada por un grupo de rugbiers uruguayos después de que el avión en que viajaban cayera en medio de la Cordillera de los Andes en octubre de 1972.

Esta coproducción hispano-uruguaya de Netflix, filmada en Uruguay, los Andes argentinos y Sierra Nevada (España) fue dirigida por el español J. A. Bayona (El orfanato, Lo imposible, Jurassic World: el reino caído) y cuenta en su elenco principal con los actores argentinos Rafael Federman, Agustín Pardella, Matías Recalt, Tomás Wolf y Esteban Bigliardi.