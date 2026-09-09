Fiesta del Cine: cuándo es y cómo conseguir entradas desde $5000

Una nueva edición de la Fiesta del Cine está a punto de comenzar. Para aquellos que disfrutan de ver películas en pantalla grande, ya sean estrenos, reestrenos o clásicos, del jueves 10 al miércoles 16 de septiembre, se podrán comprar tanto entradas para funciones en 2D y 3D con descuentos, como así también los combos de pochoclos y gaseosas. Habrá una gran disponibilidad de títulos en cartel, desde Spider-Man: Un nuevo día hasta Hechizos de amor: La magia continúa y Volver al futuro. A continuación te contamos todo lo que tenés que saber para disfrutar del evento.

La Fiesta del Cine es una iniciativa para impulsar la asistencia del público de todas las edades a las salas. Estarán disponibles tanto películas que se estrenaron este año, como así también nuevos títulos y varios reestrenos como El diablo viste a la moda 2, Super Mario Galaxy: La película y Shrek, en su 25º aniversario.

La Fiesta del Cine tendrá lugar del 10 al 16 de septiembre Shutterstock

Las cadenas nacionales e independientes del país adheridas ofrecerán entradas a un precio mucho menor que el habitual. Las de formatos 2D y 3D tienen un valor de $5000, mientras que en el 4D el valor es de $10.000. A esos precios hay que sumarle, para quienes las adquieran de manera online, el costo de servicio.

Las entradas para formatos 2D-3D tienen un valor de $5000 y para 4D de $10.000 (Foto: Cinemark)

Asimismo, también se podrán adquirir los combos de pochoclos y gaseosas a un precio mucho menor que el habitual.

Las entradas ya están disponibles para su compra a través de los sitios web de las cadenas nacionales e independientes adheridas al programa, así como también en sus respectivas boleterías. Se recomienda hacer una consulta previa de la cartelera y revisar con tiempo la disponibilidad de funciones en el complejo seleccionado, puesto que esta semana promocional la demanda suele ser más alta de lo usual.

Durante la Fiesta del Cine estarán en cartel películas estrenadas este año, como así también nuevos lanzamientos y reestrenos (Foto: Cinemark)

La lista de películas en cartelera durante la Fiesta del Cine

Pepia, la pistolera

Spider-Man: Un nuevo día

La noche del demonio: están entre nosotros

La odisea

Yo, Narciso

Terminator 2: El juicio final - 35 aniversario

Colony: zona cero

Código venganza

El heladero, dulce sabor a muerte

Puella Magi Madoka Mágica: La película, parte 2

Hechizo de amor: La magia continúa

Oasis: Don’t Look Back in Anger

Tadeo el explorador y la lámpara mágica

Akira (1988)

Volver al futuro

Shrek 25 aniversario

Rápido y Furioso: 25 aniversario

Los Boxtrolls

Paranorman

Caroline y la puerta secreta

La guerra de los últimos

Coyote vs. Acme

Paw Patrol: La dino película

El final de la calle Oak

La invitación

Backrooms: versión extendida

Minions & Monstruos

Toy Story 5

Scary Movie: Terroríficamente incorrecta

El diablo viste a la moda 2

Michael

Super Mario Galaxy: La película

Hoppers

Entre las principales salas adheridas a la Fiesta del Cine se encuentran: