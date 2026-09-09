Fiesta del Cine: cuándo es y cómo conseguir entradas desde $5000

Del 10 al 16 de septiembre se podrán ver en pantalla grande desde películas nuevas hasta reestrenos; todo lo que tenés que saber para no perderte el evento
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Una nueva edición de la Fiesta del Cine está a punto de comenzar. Para aquellos que disfrutan de ver películas en pantalla grande, ya sean estrenos, reestrenos o clásicos, del jueves 10 al miércoles 16 de septiembre, se podrán comprar tanto entradas para funciones en 2D y 3D con descuentos, como así también los combos de pochoclos y gaseosas. Habrá una gran disponibilidad de títulos en cartel, desde Spider-Man: Un nuevo día hasta Hechizos de amor: La magia continúa y Volver al futuro. A continuación te contamos todo lo que tenés que saber para disfrutar del evento.
La Fiesta del Cine es una iniciativa para impulsar la asistencia del público de todas las edades a las salas. Estarán disponibles tanto películas que se estrenaron este año, como así también nuevos títulos y varios reestrenos como El diablo viste a la moda 2, Super Mario Galaxy: La película y Shrek, en su 25º aniversario.
Las cadenas nacionales e independientes del país adheridas ofrecerán entradas a un precio mucho menor que el habitual. Las de formatos 2D y 3D tienen un valor de $5000, mientras que en el 4D el valor es de $10.000. A esos precios hay que sumarle, para quienes las adquieran de manera online, el costo de servicio.
Asimismo, también se podrán adquirir los combos de pochoclos y gaseosas a un precio mucho menor que el habitual.
Las entradas ya están disponibles para su compra a través de los sitios web de las cadenas nacionales e independientes adheridas al programa, así como también en sus respectivas boleterías. Se recomienda hacer una consulta previa de la cartelera y revisar con tiempo la disponibilidad de funciones en el complejo seleccionado, puesto que esta semana promocional la demanda suele ser más alta de lo usual.
La lista de películas en cartelera durante la Fiesta del Cine
- Pepia, la pistolera
- Spider-Man: Un nuevo día
- La noche del demonio: están entre nosotros
- La odisea
- Yo, Narciso
- Terminator 2: El juicio final - 35 aniversario
- Colony: zona cero
- Código venganza
- El heladero, dulce sabor a muerte
- Puella Magi Madoka Mágica: La película, parte 2
- Hechizo de amor: La magia continúa
- Oasis: Don’t Look Back in Anger
- Tadeo el explorador y la lámpara mágica
- Akira (1988)
- Volver al futuro
- Shrek 25 aniversario
- Rápido y Furioso: 25 aniversario
- Los Boxtrolls
- Paranorman
- Caroline y la puerta secreta
- La guerra de los últimos
- Coyote vs. Acme
- Paw Patrol: La dino película
- El final de la calle Oak
- La invitación
- Backrooms: versión extendida
- Minions & Monstruos
- Toy Story 5
- Scary Movie: Terroríficamente incorrecta
- El diablo viste a la moda 2
- Michael
- Super Mario Galaxy: La película
- Hoppers
Entre las principales salas adheridas a la Fiesta del Cine se encuentran:
- Cinemark Hoyts
- Showcase
- Cinépolis
- Cinemacenter
- Multiplex
- Atlas Cines
- Cinema La Plata
- Atlas Cines
- Sunstar Cinemas
- Nuevo Cine Rex
- Cine Star
- Cines de Chivilcoy
- Cinema Adrogué
- Cines de la Costa
- E - Max Cines
- Flix Cinema
- Cine Renzi
- Cinema Concept
- Cinema Devoto
- CineParis
- SudCinemas
- Tu Cine
- Play Cinema
- Cine Barrio 3D
- Las Tipas
- Nuevo Monumental
- Paseo Aldrey Cines
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