Llega la Fiesta del Cine: cuándo será y cómo conseguir las entradas a bajos precios

Para aquellos que disfrutan de ver las películas en pantalla grande, cómodas butacas y con la mejor resolución, llega una nueva edición de la Fiesta del Cine. Del jueves 10 al miércoles 16 de septiembre, se podrán adquirir entradas con descuentos para funciones en 2D y 3D, además de promociones en combos de pochoclos y gaseosas. Habrá una gran disponibilidad de títulos, desde estrenos hasta clásicos que regresan a la cartelera. A continuación te contamos todo lo que tenés que saber para disfrutar del evento.

La Fiesta del Cine es una iniciativa para impulsar la asistencia del público de todas las edades a las salas. Para esto, en las cadenas nacionales e independientes del país adheridas se ofrecerán entradas a un precio mucho menor que el habitual. Asimismo, cada complejo adherido determinará los valores promocionales para salas especiales como 4D, IMAX o butacas premium. Hasta el momento, los valores de las entradas de las funciones en formato 2D y 3D para esta nueva edición no fueron informados.

La Fiesta del Cine se realizará del 10 al 16 de septiembre (Foto: Cinemark)

Entre las principales salas adheridas a la Fiesta del Cine se encuentran:

Cinemark Hoyts

Showcase

Cinépolis

Cinemacenter

Multiplex

Atlas Cines

Cinema La Plata

Atlas Cines

Sunstar Cinemas

Nuevo Cine Rex

Cine Star

Cines de Chivilcoy

Cinema Adrogué

Cines de la Costa

E - Max Cines

Flix Cinema

Cine Renzi

Cinema Concept

Cinema Devoto

CineParis

SudCinemas

Tu Cine

Play Cinema

Cine Barrio 3D

Las Tipas

Nuevo Monumental

Paseo Aldrey Cines

La cartelera aún no fue confirmada, pero, teniendo en cuenta las ediciones anteriores, seguramente se incluirán estrenos, recientes lanzamientos y, además, una selección de clásicos que estarán disponibles por tiempo limitado.

Durante la semana de la Fiesta del Cine se podrán adquirir entradas a un precio menor de lo habitual (Fuente: Pexels)

Las entradas podrán adquirirse a través de los sitios web de las cadenas nacionales e independientes adheridas al programa, así como también en sus respectivas boleterías. Se recomienda hacer una consulta previa de la cartelera y revisar con tiempo la disponibilidad de funciones en el complejo seleccionado, puesto que esta semana promocional la demanda suele ser más alta de lo usual.