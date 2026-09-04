Llega la Fiesta del Cine: cuándo será y cómo conseguir las entradas a bajos precios

Del jueves 10 al miércoles 16 de septiembre, las salas de cine del país ofrecerán precios promocionales para disfrutar de estrenos y clásicos
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Para aquellos que disfrutan de ver las películas en pantalla grande, cómodas butacas y con la mejor resolución, llega una nueva edición de la Fiesta del Cine. Del jueves 10 al miércoles 16 de septiembre, se podrán adquirir entradas con descuentos para funciones en 2D y 3D, además de promociones en combos de pochoclos y gaseosas. Habrá una gran disponibilidad de títulos, desde estrenos hasta clásicos que regresan a la cartelera. A continuación te contamos todo lo que tenés que saber para disfrutar del evento.
La Fiesta del Cine es una iniciativa para impulsar la asistencia del público de todas las edades a las salas. Para esto, en las cadenas nacionales e independientes del país adheridas se ofrecerán entradas a un precio mucho menor que el habitual. Asimismo, cada complejo adherido determinará los valores promocionales para salas especiales como 4D, IMAX o butacas premium. Hasta el momento, los valores de las entradas de las funciones en formato 2D y 3D para esta nueva edición no fueron informados.
Entre las principales salas adheridas a la Fiesta del Cine se encuentran:
- Cinemark Hoyts
- Showcase
- Cinépolis
- Cinemacenter
- Multiplex
- Atlas Cines
- Cinema La Plata
- Atlas Cines
- Sunstar Cinemas
- Nuevo Cine Rex
- Cine Star
- Cines de Chivilcoy
- Cinema Adrogué
- Cines de la Costa
- E - Max Cines
- Flix Cinema
- Cine Renzi
- Cinema Concept
- Cinema Devoto
- CineParis
- SudCinemas
- Tu Cine
- Play Cinema
- Cine Barrio 3D
- Las Tipas
- Nuevo Monumental
- Paseo Aldrey Cines
La cartelera aún no fue confirmada, pero, teniendo en cuenta las ediciones anteriores, seguramente se incluirán estrenos, recientes lanzamientos y, además, una selección de clásicos que estarán disponibles por tiempo limitado.
Las entradas podrán adquirirse a través de los sitios web de las cadenas nacionales e independientes adheridas al programa, así como también en sus respectivas boleterías. Se recomienda hacer una consulta previa de la cartelera y revisar con tiempo la disponibilidad de funciones en el complejo seleccionado, puesto que esta semana promocional la demanda suele ser más alta de lo usual.
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