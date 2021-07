Filtran el nombre del famoso con el que Luciana Salazar habría engañado a Martín Redrado

Hace una semana, Luciana Salazar respondió algunas preguntas de sus seguidores de Instagram y sorprendió con su respuesta cuando le consultaron si alguna vez engañó a Martín Redrado: “Sí, le fui infiel muchas veces, costó llantos de él, pero me las perdonó”. Sus declaraciones no pasaron desapercibidas, y en Intrusos (América) revelaron el nombre del famoso con el que habría estado la modelo durante su relación con el economista: “Fueron amantes”.

La periodista Paula Varela dio la información de forma enigmática: “Se los ha visto muchas veces juntos, se los vio entrando medio de trampa a un hotel muy importante en Puerto Madero, y también mucho like en las redes sociales”. También aseguró que compartieron viajes juntos a Miami, cenas y estadías en lujosos resorts.

“Fue un affaire, no sé si él también estaba en pareja en ese momento, pero yo lo catalogaría como amante, está confirmado”, agregó. Sin estirar más el suspenso, reveló: “Los que han sido infieles son Luciana Salazar y Facundo Moyano”.

Facundo Moyano fue señalado como un posible affaire de Luciana Salazar; anteriormente estuvo en pareja con Nicole Neumann y Eva Bargiela Archivo

El conductor del ciclo, Rodrigo Lussich, coincidió con esta versión y mostró los numerosos “Me gusta” que la participante de La Academia (eltrece) le dio a las publicaciones de Moyano. “Todo esto fue en 2018, pero ahora parece que ahora habrían vuelto a mandarse algunos mensajes, y ella habría dicho en ShowMatch por qué no ponen a Facundo Moyano en ‘Politichef’”, deslizó Varela, en referencia al ciclo de humor político de Marcelo Tinelli.

Luciana Salazar reveló detalles de su relación con Martín Redrado Instagram @salazarluli

Recordemos que, en aquel intercambio de preguntas con los usuarios, Salazar se mostró indignada con las actitudes del expresidente del Banco Central y aseguró que las idas y vueltas entre ambos se terminaron. “¡No volvería con él nunca más en mi vida!”, sentenció, y recalcó que desde hace mucho tiempo ya no está enamorada de Redrado.

Lo cierto es que el conflicto ya llegó a una instancia legal y la modelo aseguró que irá hasta las últimas consecuencias: “Tuvo un revés de la justicia penal, porque no pudo demostrar nada de lo que me acusó; voy a ir a fondo hasta que me tenga que pedir disculpas públicas por todos los falsos delitos que me adjudicó”.

LA NACION