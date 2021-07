Soledad Silveyra reveló la fortuna que paga de expensas y confesó: “Tuve que gastar ahorros”

Soledad Silveyra habló sobre la difícil situación económica que atraviesan muchos actores por la falta de trabajo durante la pandemia de coronavirus y las restricciones en torno a la capacidad de aforo en los teatros. La actriz se sinceró sobre los gastos que enfrenta cada mes y reveló cuánto paga de expensas: “Me da un poco de miedo”.

Invitada en Debo decir (América), Silveyra aseguró que no trabajó durante un año y medio, y recientemente volvió a subirse a las tablas junto a Verónica Llinás en la obra Dos locas de remate. Aunque se mostró agradecida por la reapertura parcial de algunas actividades culturales y de entretenimiento, admitió que la falta de ingresos hizo estragos en su propia economía.

“Estoy bastante bien dentro de todo, en comparación a otras amigas que sé que están muy mal, pero tuve que gastar mucho ahorro”, dijo en un comienzo. Luego agregó: “Uno se da cuenta que no puede seguir teniendo el mismo estilo de vida de seguir pagando 40 lucas de expensas, es mucho”. Luis Novaresio, por su parte, se mostró asombrado por la cifra y acotó: “Increíble, un esfuerzo muy largo”.

“Es que hay gente que vive con eso. Cuesta mucho pagar 40 mil pesos de expensas, porque el porcentaje que gasté en la pandemia en comparación a lo que tengo ahorrado... La verdad, miro y me da un poco de miedo”, expresó. Además, recordó que en 2001 perdió sus ahorros durante el “corralito” y que tuvo que empezar de cero, a pesar de la exitosa carrera que ya tenía consolidada.

“Fue muy difícil perder todo, nunca lo voy a olvidar”, rememoró con tristeza. Sobre su presente, reveló que la cuestión económica suscita algunas diferencias en su hogar: “Mis hijos me dicen que soy una llorona y una exagerada, pero no sé, deben pensar que tengo un palo verde guardado y no es así”.

