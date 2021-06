Luciana Salazar reconoció que le fue infiel a Martín Redrado “muchas veces”

Luciana Salazar se refirió a la situación judicial con Martín Redrado y detalló intimidades de su relación con el expresidente del Banco Central. A su vez, describió vínculo entre su hija, Matilda, y el economista, reveló que “muchas veces” le fue infiel y que “nunca más en su vida” volvería con el político.

A pesar de que a principio de año la exvedette y Redrado parecían haberse reconciliado en Miami, al poco tiempo, Salazar dio detalles de por qué el encuentro se vio frustrado y se refirió a las imágenes del político con Lulú Sanguinetti. La situación se complicó cuando conocieron audios íntimos y mails de un intercambio entre ambos. La conflictiva separación terminó en una demanda por parte de Redrado al considerar que algunas declaraciones de ella referidas a su persona perjudicaron su imagen.

Luciana Salazar y Martín Redrado estuvieron en pareja durante siete años Archivo

Este sábado, la participante de La Academia (eltrece) decidió sincerarse y le pidió a sus más de 1,7 millones de seguidores que le hicieran preguntas a través de sus stories de Instagram.

“¿Le fuiste infiel a Martín?”, quiso saber un internauta. Sin tapujos, la exvedette respondió: “Sí, muchas veces”. Luego, dio detalles de cómo actuó Redrado en esos momentos. “Costó llantos de él, pero me las perdonó”. Además, aclaró que no daría los nombres de las personas con las que fue infiel de forma pública, pero Redrado “los sabe muy bien”.

Luciana Salazar reveló detalles de su noviazgo con Martín Redrado Instagram @salazarluli

Cuando le preguntaron si volvería con el economista, Salazar fue tajante: “¡Nunca más en mi vida!”. Respecto de los sentimientos que tiene sobre el político, la modelo contó que “hace tiempo que no” está enamorada de él. “Por eso le fui muy clara cuando él insistió tanto esta última vez para volver. Yo le fui sincera y le dije que no estaba enamorada, y eso le generó inseguridad”.

Varios seguidores le consultaron por la situación judicial entre ambos. “Tuvo un revés de la justicia penal, porque no pudo demostrar nada de lo que me acusó”. A su vez, adelantó que es “su turno de querellarlo”. “Voy a ir a fondo hasta que me tenga que pedir disculpas públicas por todos los falsos delitos que me adjudicó”, señaló, dando a entender que iniciará acciones legales contra Redrado.

También arremetió: “Lo que no terminó es el delito que cometió con una empresa americana (sic) y que me trajo complicaciones a mí por su culpa”, aunque no brindó detalles sobre el caso.

Luciana Salazar se refirió a su situación judicial con el economista Instagram @salazarluli

Finalmente, Salazar habló sobre la relación entre Redrado y Matilda y contó que el economista ya no se ve con la niña. “Se portó pésimo con ella. Jugó con los sentimientos de una menor”, indicó y sostuvo que la pequeña aún recuerda al economista.

Luciana Salazar habló sobre la relación entre Matilda y Martín Redrado Instagram @salazarluli

Sobre la personalidad de Matilda, completó: “Es muy dulce y muy sensible. Me asombra su sensibilidad, porque es muy chiquitita. Por eso hay que ser muy cuidadoso con sus sentimientos”.

