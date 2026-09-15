Finalistas de Gran Hermano 2026: así quedó conformada la definición del reality

Gran Hermano: Generación Dorada está próximo a una definición. El reality show, conducido por Santiago del Moro, ya tiene confirmado a las dos finalistas: Sol Abraham y Yisela “Yipio” Pintos.

Ayer, lunes, en la última gala de eliminación, quien quedó afuera del certamen y se ubicó en el tercer puesto fue Charlotte Caniggia. En un mano a mano apasionante contra Sol, la celebridad no pudo doblegar a su contrincante y abandonó la casa “más famosa del país”.

Quién se fue de Gran Hermano este lunes 14 de septiembre

De esta forma, la final de Gran Hermano quedó confirmada para este miércoles 16 de septiembre. Posterior a este evento, se celebrará la noche de campeonas que se emitirá el jueves 17 y marcará el cierre total de la edición Gran Hermano: Generación Dorada.

Quiénes son las finalistas de Gran Hermano Generación Dorada

Yisela “Yipio” Pintos y Solange “Sol” Abraham son las dos finalistas que pelean por ser las ganadoras del certamen en la edición de Generación Dorada.

La final será entre Sol y Yipio

Cuándo termina GH: Gran Hermano Generación Dorada ya tiene fecha para su final

Hoy, martes 15, habrá un programa especial íntimo con las concursantes, donde los familiares ingresarán para compartir unas horas y brindarles apoyo. Un día después se conocerá la favorita por el público para obtener el premio mayor.

Tras la gran final del miércoles 16, el jueves 17 de septiembre se emitirá la Noche de Campeonas, la cual marcará el cierre total de esta edición del formato televisivo. La expectativa crece en el público ante la cercanía de la decisión que determinará a la nueva campeona de Gran Hermano, tras lo que fue la consagración de Santiago “Tato” Algorta en la edición anterior.

Cuál es el premio de Gran Hermano Generación Dorada

La ganadora de Gran Hermano Generación Dorada recibirá 70 millones de pesos, una casa prefabricada y un reintegro de gastos con tarjeta de crédito mediante una billetera virtual.

Santiago Del Moro anunció los premios que recibirán las participantes de Gran Hermano

En tanto, el segundo puesto obtendrá una casa y 20 millones de pesos, y el tercer puesto 10 millones de pesos.

Los premios se entregarán un día después de la final en la Noche de las Campeonas. Además, adelantó que habrá premios especiales para el resto de los jugadores de la temporada.