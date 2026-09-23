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Fito Páez mano a mano con Pergolini: de los siete dientes que se sacó para evitar el servicio militar al legado de Charly y un increíble show íntimo

El músico estuvo presente en Otro día perdido (eltrece), donde reflexionó sobre su trayectoria, desmintió un romance con Sofía Gala y opinó sobre Malvinas

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Fito Páez estuvo presente en Otro día perdido (Foto: Captura de video)
Fito Páez estuvo presente en Otro día perdido (Foto: Captura de video)

Fito Páez visitó el martes 22 el programa de Otro día perdido (eltrece) que conduce Mario Pergolini. Durante su paso por el estudio no faltaron las risas y los momentos tensos acerca de temas que aquejan a la actualidad social.

Ni bien empezó el programa, Páez apareció sentado frente al piano e interpretó “Al lado del camino”. Luego pasó al tradicional sillón de Pergolini para someterse a sus preguntas picantes.

El músico estuvo en el programa de Mario Pergolini (Foto: Captura de video)
El músico estuvo en el programa de Mario Pergolini (Foto: Captura de video)

Al principio de la charla, el músico recordó cuándo lo llamaron para ir a la colimba y reveló un dato de su vida desconocido hasta el momento: “Yo me saqué siete dientes para no ir. Fue antes de Malvinas. Fui a dos revisiones y en las dos me dieron que estaba apto. Entonces me puse a investigar y estaba el DAF (Deficiencia de aptitudes físicas). Ya me habían contado que si te hacías el loco o el sordo, tenían cómo descubrirte”. En ese sentido, remarcó el motivo principal por el que quería zafar del servicio militar obligatorio: “Tenía 18 años, estaba saliendo a tocar con Charly García, conociendo las drogas, las mujeres y el mundo. Estaba en un mundo zarpado”.

Acto seguido, reveló que logró conseguir una tercera revisión médica en Paraná y allí notó que uno de los DAF era ‘pérdida de superficie masticatoria’. “Las ocho muelas no tenían que estar. Una ya no la tenía y fui por el resto”, lanzó entre risas.

Fito Páez con Mario Pergolini en un mano a mano
Fito Páez con Mario Pergolini en un mano a mano

Allí recordó que viajó hasta Buenos Aires para concretar “su plan”: ”En la esquina de Córdoba y Billinghurst, en los años 80 había dos guardias odontológicas, una enfrente de la otra, donde no te preguntaban nada. Entonces me saqué cuatro en una y tres en la otra, en 48 horas. Lloraba y sangraba todo el tiempo y no había remedio que calmara el dolor". Luego volvió a Paraná y cuando el médico le hizo la revisión le dijo: “Tomátelas, te lo merecés”. Incrédulo ante lo que escuchaba, y ante la ovación del estudio, Pergolini hizo un pedido: “No aplaudan esto”. Para defender su postura, Páez fue contundente y le aseguró: “Nunca estuve de acuerdo con hacer el servicio militar, nunca me gustó eso ni me va a gustar nunca. Eso es para profesionales”.

La anécdota decantó en un tema que actualmente está en agenda: Malvinas. Sobre ello, el músico señaló: “La defensa de un país es para profesionales. Se estudia y se prepara eso. ¿Qué pensás? ¿Que los gurkas [ingleses] que vinieron a Malvinas eran soldaditos? No, eran tipos reentrenados y armados hasta los dientes. Fue muy triste esa guerra. Fue horrible y también parte del padecimiento fue ese”. Y añadió: Ahora no pienso en eso, porque para mí es un tema permanente. Que esté en la agenda pública no quiere decir que no esté en mi vida”.

Fito Páez estuvo presente en Otro día perdido (Foto: Captura de video)
Fito Páez estuvo presente en Otro día perdido (Foto: Captura de video)

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