Fito Páez mano a mano con Pergolini: de los siete dientes que se sacó para evitar el servicio militar al legado de Charly y un increíble show íntimo

Fito Páez visitó el martes 22 el programa de Otro día perdido (eltrece) que conduce Mario Pergolini. Durante su paso por el estudio no faltaron las risas y los momentos tensos acerca de temas que aquejan a la actualidad social.

Ni bien empezó el programa, Páez apareció sentado frente al piano e interpretó “Al lado del camino”. Luego pasó al tradicional sillón de Pergolini para someterse a sus preguntas picantes.

El músico estuvo en el programa de Mario Pergolini (Foto: Captura de video)

Al principio de la charla, el músico recordó cuándo lo llamaron para ir a la colimba y reveló un dato de su vida desconocido hasta el momento: “Yo me saqué siete dientes para no ir. Fue antes de Malvinas. Fui a dos revisiones y en las dos me dieron que estaba apto. Entonces me puse a investigar y estaba el DAF (Deficiencia de aptitudes físicas). Ya me habían contado que si te hacías el loco o el sordo, tenían cómo descubrirte”. En ese sentido, remarcó el motivo principal por el que quería zafar del servicio militar obligatorio: “Tenía 18 años, estaba saliendo a tocar con Charly García, conociendo las drogas, las mujeres y el mundo. Estaba en un mundo zarpado”.

Acto seguido, reveló que logró conseguir una tercera revisión médica en Paraná y allí notó que uno de los DAF era ‘pérdida de superficie masticatoria’. “Las ocho muelas no tenían que estar. Una ya no la tenía y fui por el resto”, lanzó entre risas.

Fito Páez con Mario Pergolini en un mano a mano

Allí recordó que viajó hasta Buenos Aires para concretar “su plan”: ”En la esquina de Córdoba y Billinghurst, en los años 80 había dos guardias odontológicas, una enfrente de la otra, donde no te preguntaban nada. Entonces me saqué cuatro en una y tres en la otra, en 48 horas. Lloraba y sangraba todo el tiempo y no había remedio que calmara el dolor". Luego volvió a Paraná y cuando el médico le hizo la revisión le dijo: “Tomátelas, te lo merecés”. Incrédulo ante lo que escuchaba, y ante la ovación del estudio, Pergolini hizo un pedido: “No aplaudan esto”. Para defender su postura, Páez fue contundente y le aseguró: “Nunca estuve de acuerdo con hacer el servicio militar, nunca me gustó eso ni me va a gustar nunca. Eso es para profesionales”.

La anécdota decantó en un tema que actualmente está en agenda: Malvinas. Sobre ello, el músico señaló: “La defensa de un país es para profesionales. Se estudia y se prepara eso. ¿Qué pensás? ¿Que los gurkas [ingleses] que vinieron a Malvinas eran soldaditos? No, eran tipos reentrenados y armados hasta los dientes. Fue muy triste esa guerra. Fue horrible y también parte del padecimiento fue ese”. Y añadió: Ahora no pienso en eso, porque para mí es un tema permanente. Que esté en la agenda pública no quiere decir que no esté en mi vida”.