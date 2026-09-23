Fito Páez le hizo frente a los rumores de romance con Sofía Gala y fue contundente: “Puede pasar cualquier cosa”

Los rumores de romance entre Fito Páez y Sofía Gala Castiglione se hicieron eco a principios de este año luego de que intercambiaran amorosos mensajes en las redes sociales y asistieran juntos a varios eventos. En agosto trascendió que la relación habría llegado a su fin, pero el mejor amigo de ella aseguró que en realidad lo que tenían nunca pasó de la amistad al amor. Ahora, fue el intérprete de “Mariposa tecknicolor” quien rompió el silencio sobre las especulaciones y dejó en claro cómo es el vínculo que tiene con la hija de Moria Casán.

El martes 20 de septiembre, Fito Páez estuvo en Otro día perdido (eltrece) y cuando hizo una mención a Fabiana Cantilo, Mario Pergolini no dudó en hacerle un comentario sobre su vida sentimental: “Es muy raro cómo hablas de tus exmujeres. Con alguna tenés que estar mal, ¡no puede ser!”.

Fito Páez tuvo un mano a mano con Mario Pergolini en Otro día perdido (Foto: Otro día perdido)

Páez remarcó que pasaron muchos años de las rupturas, aunque reconoció que no quería entrar en detalles: “Las cosas se mueven. La vida cambia y pasan muchas cosas. La vida es muy salvaje”. A partir de esto, el conductor le dijo que había una idea general de que sus exparejas seguían estando presentes en sus vidas, a lo que el cantante aseguró que era algo del “imaginario colectivo”.

"Somos solamente amigos. Después puede pasar cualquier cosa, pero somos amigos", dijo Páez sobre Sofía Gala Gerardo Viercovich - LA NACION

“Es como el romance que nos armaron con Sofi, que empezaron a hablar de eso”, lanzó Páez y rápidamente la conversación se orientó hacia los rumores de romance con la actriz. “Con Sofía Gala. Entonces, pobre Sofi, tuve que salir a explicar. Estuve bien. No la jodan, bolu***”, pidió. Ante esto, Pergolini le explicó que sucedió porque se los vio juntos en varios eventos.

Frente a esto, el cantante puso un freno e hizo énfasis en que solo los une una muy buena amistad, aunque dejó entreabierta la posibilidad de que en algún momento pueda ocurrir algo más. “¿Qué tiene que ver? Con un amigo también hago eso, porque tiene co***a y t***, ¿no lo puedo hacer? [Somos] Solamente amigos. Después puede pasar cualquier cosa, pero somos amigos. Eso también está bueno", sentenció.