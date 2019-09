Flashback: el último show de Ric Ocasek con The Cars

Ric Ocasek murió a los 75 años en Nueva York Crédito: David Richard/AP/Shutterstock

Cuando Ric Ocasek se enteró que The Cars entró finalmente al Salón de la Fama del Rock and Roll en diciembre 2017 -14 años después de que fueran propuestos por primera vez- él estaba muy feliz. "Sin dudas, es un sentimiento maravilloso ser reconocido por tus pares", dijo el cantante, que fue encontrado sin vida en su casa de Nueva York el domingo 15 de septiembre. "Es algo grande para mí y la banda".

The Cars no tocaba en vivo desde la reunión que tuvieron en una gira de 12 fechas en 2011 para presentar su álbum regreso Move Like This. Había sido su única actividad desde su separación en 1987, y Ocasek insistió en que fuera lo más breve posible. "Siempre he sido más un compositor que un performer", dijo a Rolling Stone. "Nunca quise hacer cosas como 'Hey, vamos a tocar en algunos casinos y yates'. Nunca quise meterme en esa, es como hacer una acción mecánica y tocar sus canciones para lo que sea".

Para la inducción al Salón de la Fama, sin embargo, él estuvo dispuesto a dejar esos sentimientos de lado para un set de cuatro canciones que incluyó a "My Best Friend's Girl", "You Might Think", "Moving in Stereo" y "Just What I Needed". El bajista de Weezer Scott Shriner estuvo con la banda en lugar del fallecido Benjamin Orr. Acá pueden ver un video de la última canción, que terminó siendo la última vez que The Cars se reunió antes de la muerte de Ocasek.

Estuvieron increíbles esa noche y le dieron a los fans esperanzas de que quizás podría haber más actividad para la banda en un futuro. "Quizás esto sea una buena razón para hacerlo de nuevo, aunque yo realmente extraño a Ben como una parte de todo eso", dijo Ocasek. "Por más que yo quiera tocar con The Cars y quiera a cada uno de los que están en The Cars, sin él se siente diferente. Realmente se siente diferente".

The Cars podían ser una versión creíble del grupo sin Benjamin Orr, pero sin Ocasek ahora sería imposible. La repentina pérdida de Ocasek es una tragedia impactante, pero al menos el Salón de la Fama le dio la oportunidad de despedir su banda en una presentación que estuvo a la altura de su historia. "Esto sería un buen cierre", dijo Ocasek a Rolling Stone. "Pensé 'en Cleveland comencé a tocar y podía dejar de tocar aquí. Esto podría ser el cierre. Un tipo en una guitarra tocando canciones malas y luego estoy en el Salón de la Fama del Rock and Roll 45 años después'. Es un poco extraño porque es como toda una vida. Es toda una vida. Tuve tres familias durante ese tiempo. Son muchas cosas. Ha sido una vida bastante agitada, puedo decir".