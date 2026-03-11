Juana Repetto mostró cómo le quedó la cicatriz de la cesárea y dejó una fuerte reflexión sobre su cuerpo

Juana Repetto es una de las famosas argentinas que comparte cada una de las etapas que transita en su vida. Lejos de cualquier filtro, la actriz intenta mostrar su vida auténtica, sin miedo al qué dirán; y en las últimas horas lo volvió a hacer. A casi un mes de convertirse en madre de Timoteo -el segundo hijo con Sebastián Graviotto-, dejó ver cómo le quedó la cicatriz de la cesárea y publicó una fuerte reflexión.

Juana Repetto confirmó el jueves 12 de febrero el nacimiento de su tercer hijo (Foto: @juanarepettook)

Mediante su cuenta de Instagram, donde aculuma 1.8 millones de seguidores, la influencer publicó una fotografía de la marca que dejó el corte en su abdomen con la que le agradeció al cuerpo por haber hecho posible el proceso de gestación. “Gracias cuerpecito por haber sido el templo de mis tres hijos, gracias por haberles dado absolutamente todo lo que necesitaban durante su gestación y tantísimos años más alimentándolos también una vez afuera. Te agradezco con mi vida entera, gracias por permitirme traer al mundo a las tres personas más importantes de mi vida”, escribió.

Y se refirió a la presión que ejerce la sociedad sobre los cuerpos a través de estándares de belleza hegemónicos, la publicidad y las redes sociales. “¿Me cuesta aceptarte? Sí (y no me refiero específicamente a la cicatriz. De hecho es lo que menos me cuesta) Toda una vida luchando contra el espejo. Y lamentablemente contra una sociedad que espera de nuestros cuerpos algo que algunas pocas consiguen saludablemente".

Juana Repetto y una profunda reflexión sobre su cicatriz tras ser madre (Foto: Instagram/@juanarepettook)

En ese sentido, completó: “Seguiré tratando de amarte y aceptarte así como sos, como en esa foto y prometo cuidarte para poder compartir y gozar muchos años más de las tres personitas que trajimos a este mundo. Ya tomarás una nueva forma, quizá ... distinta a todas las anteriores seguramente y si no, espero poder amarte así como estás, como estés, como seas... por que me lo merezco”.

La publicación recibió miles de likes y cientos de comentarios de los usuarios, que celebraron sus palabras. “¡Qué lindo mensaje!”; “Lamentablemente la sociedad hace que no queranos muchas veces mostrar nuestras cicatrices... Yo tengo la cesárea de mis dos hijos de manera vertical, pero estoy orgullosa de haber gestado lo más maravilloso que la vida da! Hace un par dr años pateé el tablero y muestro mis marcas y cicatrices al mundo!!!” y “Acá igual... recuperando este cuerpo mágico que se dobló, fue cortado y a las horas tuvo que levantarse, bendita nuestras cunas internas, bendita nuestra fortaleza, benditas somos”, fueron solo algunos de los comentarios.

Algunos de los comentarios que recibió la actriz (Foto: Captura Instagram/@juanarepettook)

Luego, añadió un breve clip en sus historias de Instagram en el que se la vio levantarse la remera. “Bueno, amorosas, este es mi cuerpo después de dos semanas de parir. Le guste a quien le guste, le pese a quien le pese”, expresó al mismo tiempo que bajó un poco el pantalón y mostró la cicatriz de la cesárea. “Y ahí está la C-section (cesárea) Real life (vida real)“, broméo.

Juana Repetto habló de su cuerpo tras la cesárea

Juana Repetto junto a su padre, Florencia Raggi y sus hijos (Foto: Instagram/@juanarepettook)

Nicolás Repetto en modo abuelo (Foto: Instagram/@juanarepettook)

Pero eso no fue todo. Horas más tarde, compartió una serie de imágenes que capturaron un momento familiar íntimo y relajado tras el nacimiento de Timoteo. En la primera foto se ve al grupo completo, que incluyó a Nicolás Repetto, Florencia Raggi y los niños, sentados en un gran sillón verde en una atmósfera de pura cotidianidad, mientras que la segunda es un tierno primer plano de Nicolás sonriendo a cámara con su nieto recién nacido, quien duerme plácidamente en sus brazos.