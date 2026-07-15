Flor Peña rompió el silencio y contó la verdad sobre su actual vínculo con Nico Occhiato tras el escándalo

A casi un mes de que Florencia Peña anunciara de común acuerdo con Nico Occhiato su salida de El show del verano (Luzu TV) tras la información errónea que brindó al aire sobre la salud de Jorge Messi, el padre de Lionel Messi, volvió a referirse al tema. Después de varias semanas donde optó por guardar silencio y refugiarse en su círculo íntimo, la actriz contó la verdad sobre su actual vínculo con el dueño y conductor del canal de streaming.

Flor Peña rompió el silencio tras un mes alejada de los medios (Foto: Captura TV)

Con un semblante mejor al que mostró el día del escándalo, la ex Casados con Hijos (Telefe) habló este martes con SQP (América TV). “Estoy mucho mejor, fue un mes en el que necesité meterme para adentro, esperar que baje la espuma, respirar, refugiarme en mis afectos... Necesité el silencio, algo extraño en mí. Y estuvo bueno, ahora estoy mejor”, expresó.

En medio de las versiones que mencionaban la posibilidad de que llevaría al canal de streaming a juicio, Yanina Latorre quiso saber si había retomado la conversación con Occhiato. “Sí, estamos hablando con Nico. Estoy contenta con eso, porque los dos estábamos un poco dolidos de no haber podido hablar. El mejor camino es hablar, tratar de entender qué le pasó a cada uno. Va a quedar en lo privado lo que hablamos, pero sí te digo que fue muy aliviador para los dos", aseguró.

Flor Peña y el día del escándalo (Fuente: Captura de pantalla)

Y agregó: “La verdad es que Fer (Burlando) también intentó que siempre exista un acercamiento para no llegar a lugares a los que ninguno quería llegar. También yo me perdí de muchas cosas que se dijeron, porque yo estuve aislada. Yo tenía la intención de encontrar un punto de encuentro. Y Nico también”.

Respecto a la llamativa ausencia de un respaldo público por parte de Marley, quien sigue instalado en Estados Unidos por la cobertura de la Copa del Mundo, la actriz aclaró la situación de forma directa: “Yo soy honesta, no miento... Con Marley siempre estuvo todo bien. Pero él no es como yo, y no le pido a mis amigos que sean como yo. Marley estuvo mucho conmigo; de hecho, hoy hablamos dos veces. Para mí no fue un tema que él no salga públicamente a apoyarme. Yo lo entiendo”.

Por otro lado, al hacer un balance sobre la repercusión del escándalo y el trato que recibió en los últimos días, Peña asumió su responsabilidad: “Estoy mucho más tranquila. Estoy aprendiendo. Cometí un error, acá estoy. No me pongo en víctima”.

"Con Marley siempre estuvo todo bien. Pero él no es como yo, y no le pido a mis amigos que sean como yo. Marley estuvo mucho conmigo; de hecho, hoy hablamos dos veces", aseguró Peña tras los rumores de un supuesto distanciamiento con el conductor (Foto: Luzu Tv)

Y completó: “Me sorprendí mucho con el amor de mucha gente, que me destacó que me equivoqué, pero sabiendo que no fue de mala leche. Vuelvo a repetir, me sentí muy mortificada por haberles hecho daño a la familia Messi”.