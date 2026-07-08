Marley: del pacto que tiene con Flor Peña a sus charlas con Nicolás Occhiato y su futuro en Luzu TV

Desde que estalló el conflicto entre Florencia Peña y Nicolás Occhiato por la fake news que la actriz dio al aire y que derivó en su salida de Luzu TV, la palabra de Marley era una de las más buscadas. Finalmente, el conductor rompió el silencio: aseguró que habla “todos los días” con su amiga, reveló que asumió el rol de intermediario entre ella y el creador del canal de streaming y fue contundente a la hora de referirse a los rumores sobre su continuidad en el ciclo.

La palabra de Marley se escuchó anoche en LAM a través de dos mensajes de voz que le envió a Ángel de Brito desde Atlanta. El conductor se encuentra en los Estados Unidos, donde acompaña a la Selección Argentina en el Mundial de Fútbol 2026 mientras graba Por el mundo (Telefe). Allí también explicó por qué decidió mantenerse en silencio durante los últimos días.

Marley se encuentra en los Estados Unidos, donde graba su programa Por el mundo en pleno Mundial de Fútbol 2026

“Mi relación con Florencia Peña está en su mejor momento. Hablo todos los días con Florencia Peña, todos los días. Cuando ella está triste, yo estoy para levantarle el ánimo y siempre estamos hablando”, aseveró y respondió así las versiones sobre un supuesto distanciamiento entre ambos que surgieron durante las últimas semanas.

El conductor también contó que decidió mantenerse al margen de la exposición pública porque así lo acordó con su amiga. “Lo que pasa es que no todo se hace a cámara. A veces las relaciones pueden ser privadas y no todo tiene que salir en cámara ni contarse. Como veo que el tema escala semana tras semana y no se detiene, básicamente lo que les puedo decir es eso”, señaló.

Uno de los aspectos más llamativos de su relato fue el rol que asumió en el conflicto. El conductor reveló que se reunió con Occhiato y que, desde entonces, intenta acercar posiciones entre él y Peña. “Yo también me reuní con Occhiato. Le dije lo que Florencia me dijo. Estoy como intermediario entre los dos y esperando que ellos se reúnan. Si ellos se juntan y deciden volver, ahí volveremos”.

Marley explicó que sin Florencia Peña no continuará con el programa que hacían juntos en Luzu TV

En ese sentido, aseguró que no es verdad que contemplara la posibilidad de continuar en el programa de Luzu TV sin Peña. “Todas esas teorías de que no hablo con Flor o de que voy a hacer algo solo son totalmente mentira”, afirmó.

Marley también contó cómo ve hoy el conflicto entre Peña y Luzu TV y reveló cuál es la postura que, según le transmitió la actriz, mantiene frente al conflicto. “Florencia me dijo que ella no está judicializando el tema, que no le va a hacer un juicio y que lo que quiere es juntarse con Occhiato para que, entre los dos, cierren este tema y ver si volvemos otra vez con el programa”, sostuvo.

Florencia Peña quedó fuera de Luzu TV luego de decir al aire que el papá de Lionel Messi había muerto (Fuente: Captura de pantalla)

Además, contó cuál es el acuerdo que mantiene con la actriz respecto de este conflicto. “Con Flor quedamos en eso: no hablar porque no queremos embarrar la cancha. La idea es hacer el programa juntos nuevamente”, contó. “Ojalá sea en Luzu y, si no, será en otro lado. Ojalá Occhiato decida reunirse con Florencia y ellos puedan hablar de sus diferencias”, agregó y dejó en claro que su intención es volver a trabajar con Peña, ya sea en Luzu TV o en otro proyecto.

Antes de despedirse, Marley dijo por qué no respondió a los numerosos llamados de la prensa en los últimos días. “Perdón por los 70 mensajes que recibo por día de todos los periodistas y que no he contestado. Estoy haciendo un programa diario, grabamos de la mañana hasta la noche y no me alcanza el tiempo para responderles a todos”, cerró.

La palabra de Nico Occhiato y la respuesta de Fernando Burlando

Nico Occhiato volvió a hablar de Flor Peña

El lunes, apenas volvió de Miami, Occhiato se refirió por primera vez al conflicto que mantiene con Peña después de su descargo al aire. “Está judicializado, así que no tengo nada para decir”, respondió tajante ante las cámaras de Puro Show.

Consultado sobre la conversación que mantuvo con Peña después del episodio, el exchico Combate prefirió no dar detalles. “La charla existió después del hecho. Fue una charla que va a quedar en el ámbito de lo privado”, señaló. Cuando le preguntaron si le había dolido la situación, respondió escuetamente: “Lo atravieso”.

Fernando Burlando aseguró que el caso aún no está judicializado Alejandro Guyot

Ante la pregunta sobre si Peña primero había dado a entender que todo estaba bien entre ellos y luego decidió avanzar judicialmente, se limitó a responder con gestos y un escueto: “No lo sé. No tengo mucho para decirte”.

En tanto, Fernando Burlando, quien representa a Peña en las negociaciones, aclaró que el caso todavía no ingresó formalmente a la Justicia, remarcó que aún existen instancias de conciliación y aseguró que la actriz no quiere llegar a juicio. Incluso fue un paso más allá: dijo que le gustaría verla nuevamente en el canal de streaming. “Florencia no quiere litigio, no quiere el problema, no desea retirarse así. Todo lo contrario”, comentó en una charla con los periodistas del programa que tienen Marina Calabró y Luis Ventura en América.