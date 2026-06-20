Qué se sabe del escándalo de Flor Peña en Luzu TV

El escándalo en torno a Florencia Peña y Luzu TV sumó un nuevo capítulo judicial y profundas internas luego de que la actriz difundiera una falsa información sobre Jorge Messi, padre de Lionel Messi, al aire de El show del verano. Luego de ser desvinculada del ciclo, trascendió que la actriz analiza iniciar acciones legales contra Nicolás Occhiato, creador del canal de streaming. Según informaron en las últimas horas en América TV, Peña considera que su salida fue una “decisión injusta y arrebatada”, por lo que ya puso el caso bajo el análisis de su abogado, Fernando Burlando.

Flor Peña dio al aire una falsa noticia sobre el padre de Lionel Messi y luego tuvo que salir a pedir disculpas (Fuente: Captura de pantalla)

A la par del conflicto legal, estalló una interna con su íntimo amigo y compañero de programa, Marley. Versiones periodísticas indican que la conductora se habría molestado por el silencio de Marley, quien decidió continuar en el ciclo, en el que se presentará el próximo martes. Paralelamente, Migue Granados, creador y gerente general del canal Olga, —competencia directa de Luzu TV—, prefirió evitar conflictos y tildó la situación de “delicada”.

Migue Granados habló sobre el escándalo en Luzu TV tras los dichos de Flor Peña

Como condimento extra, el caso llegó al terreno político de la mano de Javier Milei. El presidente utilizó su perfil de X para repudiar lo sucedido con un extenso texto titulado “Corpo basura”, en el que apuntó directamente contra la actriz y calificó su accionar de “aberrante e inescrupuloso”.

La publicación de Milei contra Florencia Peña Captura

El mensaje de la familia de Lionel Messi y el refugio en el teatro

A pesar del repudio generalizado de figuras como Marcelo Tinelli, Yanina Latorre y Flavio Mendoza, Flor Peña encontró alivio directamente en el entorno del futbolista. La actriz le envió un mensaje de WhatsApp a Celia Cuccittini, madre de Lionel Messi, para pedirle disculpas. Ella las aceptó, le transmitió respeto y hasta la invitó a tomar un café a futuro. Además, Cuccittini llevó tranquilidad al confirmar que Jorge “está mejor” y recuperándose en la clínica.

Yanina Latorre contó detalles de la conversación que mantuvo Celia Cucittini con Florencia Peña (Foto: Archivo / Instagram @flor_de_p)

Quebrada en llanto ante las cámaras de televisión, Peña se defendió al argumentar que el dato erróneo le fue confirmado por la producción a través de la “cucaracha” mientras estaba al aire y sin su teléfono a mano. Tras el duro momento, la actriz se refugió en el teatro para continuar con las funciones de la obra Las hijas en el Paseo La Plaza y recibió el apoyo público de su hijo, Juan Otero, quien denunció un “ataque masivo e hipócrita” hacia su madre.

Juan Otero compartió un extenso texto en alusión a las críticas que recibió su madre (Foto: Instagram @juanoterook)

El escándalo que involucró a Flor Peña llegó a los medios internacionales

El hecho que desencadenó el escándalo ocurrió el jueves 18 de junio, cuando Florencia Peña interrumpió la transmisión en vivo de Luzu TV para brindar información grave y errónea sobre el estado de salud de Jorge Messi, lo que escaló rápidamente a medios internacionales como The Guardian y Daily Mail.

El titular de The Guardian Captura

"Lionel Messi rompe su silencio sobre los problemas de salud de su padre Jorge después de que un locutor de radio afirmara falsamente que había MUERTO" Captura

La reacción de la familia Messi fue inmediata: emitieron un comunicado donde expresaron su “profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos” al mismo tiempo que aclararon que los detalles de su internación pertenecen estrictamente al ámbito privado.

Comunicado familia messi

Ante la gravedad institucional, Occhiato publicó un fuerte descargo en sus redes sociales en el que catalogó el episodio como un “error inadmisible”. Horas más tarde, la productora formalizó la decisión de levantar el programa, despedir a todo el equipo de producción involucrado y desvincular a la actriz de la grilla. Peña, por su parte, cuestionó la determinación de Nicolás, acusándolo de tener una “falta de empatía” con los trabajadores del ciclo.