LA NACION

Flor Peña se quebró al aire de SQP: “Le mandé un mensaje a Celia y no me contestó”

La actriz reconoció que no estaba informada sobre el tema y que decidió pedirle disculpas formales a la familia de Lionel Messi

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Florencia Peña pidió disculpas en vivo a la familia de Lionel Messi
Florencia Peña pidió disculpas en vivo a la familia de Lionel Messi

Florencia Peña decidió romper el silencio al aire de SQP (América TV) después de la imprudente información que brindó al aire de Luzu TV sobre el padre de Lionel Messi y su consecuente desvinculación del canal de streaming. La actriz reconoció que se encuentra muy afectada por lo sucedido y que nunca fue su intención herir al campeón del mundo ni a su familia. “Pensé que ya se había dado la noticia y pensé que todos habían hablado de eso”, comenzó muy afligida.

Flor Peña rompió en llanto en medio del escándalo (Foto: Catura TV)
Flor Peña rompió en llanto en medio del escándalo (Foto: Catura TV)

Incluso reveló que decidió dejarle un mensaje a la madre de Messi en su WhatsApp personal. “Le dejé un mensaje a Celia. Solo disculpas, muy sentidas. No me contestó y no pretendo que me conteste”, afirmó.

Noticia en desarrollo...

LA NACION
Más leídas de Espectáculos
  1. Anne Bancroft y Mel Brooks: un grito, una cena modesta y un amor en el que nadie creía
    1

    Anne Bancroft y Mel Brooks: un grito, una cena modesta y un amor que perduró por más de 40 años

  2. El mensaje de Anto Roccuzzo tras la victoria ante Argelia y la tierna reacción de Messi
    2

    El mensaje de Antonela Roccuzzo tras la victoria en el debut del Mundial y la tierna reacción de Leo Messi

  3. Ian Lucas presentó a su nueva novia y Evangelina Anderson reaccionó
    3

    Quién es la nueva novia de Ian Lucas con la que el youtuber se mostró en el Mundial

  4. María Becerra habló de su intimidad con J Rei e hizo una revelación personal
    4

    María Becerra habló de su intimidad con J Rei e hizo una revelación personal