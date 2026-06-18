Flor Peña se quebró al aire de SQP: “Le mandé un mensaje a Celia y no me contestó”
La actriz reconoció que no estaba informada sobre el tema y que decidió pedirle disculpas formales a la familia de Lionel Messi
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LA NACION
Florencia Peña decidió romper el silencio al aire de SQP (América TV) después de la imprudente información que brindó al aire de Luzu TV sobre el padre de Lionel Messi y su consecuente desvinculación del canal de streaming. La actriz reconoció que se encuentra muy afectada por lo sucedido y que nunca fue su intención herir al campeón del mundo ni a su familia. “Pensé que ya se había dado la noticia y pensé que todos habían hablado de eso”, comenzó muy afligida.
Incluso reveló que decidió dejarle un mensaje a la madre de Messi en su WhatsApp personal. “Le dejé un mensaje a Celia. Solo disculpas, muy sentidas. No me contestó y no pretendo que me conteste”, afirmó.
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