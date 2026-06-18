Flor Peña se quebró al aire de SQP: “Le mandé un mensaje a Celia y no me contestó”

Florencia Peña decidió romper el silencio al aire de SQP (América TV) después de la imprudente información que brindó al aire de Luzu TV sobre el padre de Lionel Messi y su consecuente desvinculación del canal de streaming. La actriz reconoció que se encuentra muy afectada por lo sucedido y que nunca fue su intención herir al campeón del mundo ni a su familia. “Pensé que ya se había dado la noticia y pensé que todos habían hablado de eso”, comenzó muy afligida.

Flor Peña rompió en llanto en medio del escándalo (Foto: Catura TV)

Incluso reveló que decidió dejarle un mensaje a la madre de Messi en su WhatsApp personal. “Le dejé un mensaje a Celia. Solo disculpas, muy sentidas. No me contestó y no pretendo que me conteste”, afirmó.

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