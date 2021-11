Flor Vigna reveló cómo la afecta la diferencia de edad con Luciano Castro

Flor Vigna y Luciano Castro confirmaron su romance en octubre pasado. La pareja de artistas se conoció de casualidad en el gimnasio y tardó en enamorarse. En una reciente entrevista, la influencer que acaba de lanzarse como cantante se refirió a la diferencia de edad que tiene con el actor.

Castro nació el 16 de marzo de 1975, tiene 46 años, mientras que Flor tiene 27, ya que es del 11 de junio de 1994. Se llevan 19 años, pero esto no parece importarle a la exparticipante de La Academia de ShowMatch (eltrece), que confió que le sacó un gran provecho a su amplia experiencia en el medio artístico.

“En este momento, me parece buenísima la diferencia de edad que tenemos. Me ayuda un montón lo que él me aconseja, las cosas que él ha vivido laboralmente, y yo le comparto mi entusiasmo con todo. Tenemos muchos puntos de encuentro”, afirmó Florencia en una entrevista con Agarrate Catalina, el programa radial que conduce Catalina Dlugi en La Once Diez.

Flor Vigna y Luciano Castro durante el rodaje del videoclip de "UY!" Instagram: @florivigna

Y agregó: “Él siempre fue perfil bajo y me ayuda mucho también en eso, en cosas que ha vivido de todo tipo, dolores, aciertos”, destacó Vigna.

Sin embargo, la bailarina consideró que para Luciano “debe ser una cosa absolutamente distinta”, intentando dejar en claro que las sensaciones que transmitió son las suyas y no las de su pareja. Aunque volvió a resaltar que tienen muchas cosas en común: “Compartimos un montón de placeres juntos que nos gustan, es como que tenemos muchos puntos de encuentro y eso es lo lindo también”.

Los artistas se conocieron de casualidad en un gimnasio, pronto comenzaron a salir y no tuvieron otra opción que confirmar en octubre su romance luego de que se dieran a conocer fotos y videos que los mostraban juntos en Los ángeles de la mañana (eltrece).

A finales de marzo, la bailarina se separó de Nico Occhiato, dos meses después se conoció la noticia de la ruptura de Castro con Sabrina Rojas, con quien tiene dos hijos en común. “Logramos esconderlo dos meses. Pensamos que no lo íbamos a lograr porque es muy difícil. Blanqueamos porque es medio aburrido ir de casa en casa. Se dio todo tan natural que dijimos: ¿por qué no podemos ser tan naturales enfrente de todos?”, reconoció Flor en LAM. A su vez, indicó que la confirmación del noviazgo de Rojas y el ‘Tucu’ López fue un impulso para ellos en este sentido.

Ahora, la pareja se muestra muy enamorada y unida, al punto que Castro fue el protagonista del primer videoclip de la flamante cantante, realizado para el tema “UY!”. “Lucho es un gran actor de este país y es muy generoso, me animé a pedirle que esté y nos ayudó muchísimo en todo. Nos encontramos en el momento justo de la vida”, admitió Flor sobre su decisión de convocar a su pareja.

El tráiler de "Uy", la primera canción de Flor Vigna

El video generó controversia y una ola de memes en las redes sociales, en especial sobre una bizarra escena que muestra a Castro dentro de una bañadera, rodeado de muñecas Barbies sin ropa. En diálogo con LAM, la artista contó: “La idea de la bañadera fue mía. Hay que recordar que cuando uno tiene presupuesto corto, todo es más difícil”. A su vez, reveló cuál era el objetivo de tan extraño montaje: “Era algo más como que el personaje era un mujeriego, medio banal y todo, pero bueno. Dio que hablar eso”, reconoció.

Flor Vigna lanzó su primer videoclip del tema "UY!", que tuvo como protagonista a Luciano Castro Captura de video/ YouTube: Flor Vigna Music

Ahora, en diálogo con Dlugi, Flor se refirió a las críticas que recibió su primer trabajo y aseguró que quiere seguir adelante con esta carrera musical que tanto la entusiasma. “Si la gente nos acompaña, vamos a ir presentando muchos temas. Es un sueño para mí”, admitió.

Y agregó: “Estamos todo el tiempo pensando cómo producir lo que queremos hacer, lo hacemos de modo muy autogestivo y estoy feliz. Hay que bancarse las críticas, invertir lo que tenemos y decir que no a otros laburos”.