Jimena Barón habló sobre el primer tema de Flor Vigna

Se estrenó ayer el primer tema musical de Flor Vigna. En una presentación llena de famosos, la actriz y bailarina lanzó su carrera musical con “Uy!”, un single que mezcla lo latino con ciertas raíces españolas. Sin embargo, tanto su sonido como la estética de su videoclip hicieron un poco de ruido por lo parecido a algunos temas de Jimena Barón, en especial al de “La tonta”.

Mientras este viernes debatían el tema en Los ángeles de la mañana, Ángel De Brito presentó una nota que hicieron anoche en la gala de ShowMatch con la jurado. Sin haber visto el video todavía, Barón prefirió no opinar demasiado, aunque lanzó algunos comentarios al respecto : “Me mandaron hoy capturas. Bueno...”, expresó ante un cronista que enumeraba todas las similitudes que la canción tenía con sus temas.