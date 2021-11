La picante frase que Vero Lozano le dijo a Luciano Castro cuando supo que estaba de novio con Flor Vigna

Luciano Castro y Flor Vigna revolucionaron el mundo del espectáculo cuando, semanas atrás, confirmaron su noviazgo. Se conocieron en el gimnasio, empezaron a hablar y, ambos recientemente separados, decidieron apostar por el amor. La noticia tardó poco tiempo en llegar a los medios y, lejos de salir a desmentir los rumores, la pareja oficializó su relación.

Verónica Lozano es amiga de Castro desde hace muchos años y no se quedó afuera de la noticia del momento. Ella, antes que nadie, se enteró de la boca del actor y le dijo, como en cualquier charla entre amigos, una frase que hoy decidió revelar en televisión y nada menos que en diálogo con Flor, a quien invitó a su programa Cortá por Lozano (Telefe)

Pero, antes de dar a conocer su reacción ante el romance de su amiga, la conductora bromeó sobre el lugar donde los flamantes novios se conocieron: en el gimnasio. “¿De repente le decías: ‘¿Tenés mucho para el elíptico? ¿Para la cinta? ¿Te puedo usar la mancuerna un rato?’”, ironizó. Al escucharla, Vigna fue directa y dijo que en realidad comenzaron a hablar de proyectos laborales y así fueron intercambiando mensajes.

Vero Lozano reveló qué le dijo a Luciano Castro cuando se puso de novio con Flor Vigna

Una vez que terminó de hablar, la intérprete de “Uy!”, se atajó y se refirió al vínculo de Verónica con Luciano: “Ustedes son muy amigos”. Ese fue el pie que la conductora necesitó para revelar su íntima conversación con el actor. “Lo re conozco al gordo. Le dije: ‘Gordo, qué lindo lo que te estás comiendo’. Me encantá Flor”, manifestó, dando su visto bueno y aprobación para la relación.

Flor Vigna confirmó su relación con Luciano Castro a principios de octubre Gerardo Viercovich - LA NACIÓN

Cómo fue la primera salida entre Flor Vigna y Luciano Castro

“Nos encontramos en un muy lindo momento, nuevo comienzo, nuevo todo”, expresó Vigna en el ciclo de Telefe. Tras haberse conocido entrenando, comenzaron a tener una conversación casi diaria y fluida por WhatsApp. Así fue cómo llegó la primera invitación, el primer sí y, finalmente, la primera salida.

Luciano Castro y Flor Vigna en Sport club de Martinez. Gerardo Viercovich - LA NACION

“Me escribió él y merendamos en mi casa”, relató. Para el gran momento, ella tenía todo calculado y había pedido, vía delivery, un budín y una limonada. Tenía los minutos contados y, una vez recibidos los productos, quedó con el tiempo justo para “tirarse todo encima”.

“Compré por delivery y me quedé encerrada. Se me cierra la puerta y tuve que llamar a mi vieja. No le dije: ‘Ma, voy a tener una cita con Luciano Castro’. Pensaba tirarme todo encima hasta que me quedé encerrada afuera y tuve media hora menos de producción. Me conoció en un estado bien hippie”, recordó entre risas. Al finalizar la anécdota, Lozano quiso saber el nivel de producción de su amigo para la primera cita y allí Vigna lo definió como un “un desastre hermoso”, ya que fue al encuentro vestigo con un jogging.