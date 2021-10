Luciano Castro reveló los inusuales apodos que le puso Flor Vigna

Flor Vigna y Luciano Castro revolucionaron las redes sociales luego de ser descubiertos a los besos en un gimnasio. En medio de un mar de rumores y especulaciones, los artistas decidieron cortar por lo sano y salieron a confirmar su relación. El noviazgo apenas tiene dos meses y, a pesar de ser tan reciente, se los nota a los dos rebosando de felicidad. Así lo demostró el actor en una entrevista en Telefe.

Castro se sentó en el sillón de No es tan tarde (Telefe) junto a Germán Paoloski para contestar las preguntas más íntimas sobre su incipiente relación. Para empezar, el conductor quiso saber cuál fue el mejor momento que vivieron juntos y el actor dio una tierna respuesta.

Luciano Castro y Flor Vigna confirmaron su relación

“Yo pienso que la primera vez que estuvimos juntos. Dentro de lo cursi, fue el día más lindo, aunque tenemos un montón de momentos. Hablamos un montón. Imaginate que cuando uno viene de tanto tiempo de estar en pareja, y te montás en otra relación, el diálogo es fundamental. Estás todo el tiempo analizando la pareja porque no querés hacer todas las cagadas que te mandaste antes”, explicó, explayándose más de lo esperado ya que Castro es conocido por ser uno de los artistas más reservados a la hora de hablar de su vida privada.

Pero las sorpresas no terminaron ahí porque, a continuación, el actor de 46 años reveló aspectos aún más íntimos de su vínculo y se mostró descolocado cuando Paoloski indagó sobre el apodo que le puso su pareja. ”¡Uh, me puede decir cualquier cosa! ¡Qué momento horrible!”, contestó un muy avergonzado Luciano Castro antes de saber la respuesta.

Al final, después de mucho debate interno, reveló: ‘Encastradito’, ‘camadita’, y ‘estribillo’. Cuando le pasaron un video de Vigna respondiendo esa consigna, coincidió con su novio. El conductor, sorprendido, le pidió al invitado que se explayara para explicar el significado detrás de tan extraños apodos.

Luciano Castro se abrió y contó los secretos de su nueva historia de amor con Flor Vigna

“Su vida pasa por la música, y ella cree mucho en esta cosa de la introducción para llegar al estribillo; y yo muchas veces voy al estribillo. Y ahí entra la charla de ‘pará, hay una introducción’”, justificó Castro. Y agregó, desmintiendo a todos aquellos que los critican por su diferencia de edad: “Aprendo yo también, siendo más grande. Aprendo un montón”.

La ex Combate, quien cumplió 27 años, ya se había referido a los veinte años que le lleva su nueva pareja. “La diferencia de edad es lo que menos siento. Luciano es la persona más activa del mundo. Parece que tiene 18 años, me lleva a hacer todos los deportes, todas las cosas. Me encanta. ¿Qué te voy a decir?”, aclaró días después de blanquear su noviazgo.