El descuido de Luciano Castro: reveló una intimidad de su relación con Flor Vigna

Luciano Castro y Flor Vigna son una flamante pareja y ya se muestran juntos frente a las cámaras de televisión. Muy enamorados, los actores conversaron con un móvil de Los Ángeles de la Mañana (eltrece) y, en un descuido, revelaron una intimidad. Es que, mientras conversaban con Maite Peñoñori, Castro deslizó cómo llama a Vigna cariñosamente.

Fue su primera nota juntos y Peñoñori no se guardó ninguna pregunta. “Están como en la primera etapa, ¿ya le dicen noviazgo? Me mata cómo te mira Flor”, dijo la cronista sobre el evidente enamoramiento que atraviesan ambos. De una manera muy espontánea, el actor respondió “en la mejor” sobre el momento que están viviendo. Y añadió: “Es una genia la china, no sé, ¿le decimos noviazgo o no? ¿cómo le decimos?”, dijo frente a la periodista. De esta forma, en la primera charla que tuvieron como pareja frente a los medios, Castro reveló que apoda “China” a Vigna.

Luciano Castro reveló un dato sobre la intimidad de su pareja con Flor Vigna

En ese punto, los actores se mostraron muy cautelosos sobre los términos que usan para su vínculo. “¿Si no cómo le decís?”, insistió a movilera de eltrece. “No sé, van viniendo solos los rótulos, a mí me hace muy bien, lo quiero un montón”, respondió Vigna.

El romance entre Flor y Luciano, que vienen de terminar largas relaciones (ella con Nico Occhiato y él con Sabrina Rojas), comenzó en el gimnasio primero y, luego, en una reunión por una serie. De esa forma, entre conversaciones profesionales y encuentros fortuitos, se convirtieron en algo más. Según contaron en Los Ángeles a la mañana, fue el actor quien tuvo la iniciativa y trasladó la conversación espontánea en un chat de WhatsApp más frecuente. Finalmente, él la invitó a merendar y ella accedió.

“Convengamos que nosotros quisimos que nos descubran, ¿vos pensás que venimos a chapar a un gimnasio porque somos boludos? Que quede claro que fue porque quisimos, me gusta que sepan que no nos descubrieron, que lo quisimos nosotros”, blanqueó Castro en diálogo con eltrece. Vigna, por su parte, sumó: “Nosotros nos empezamos a conocer, estábamos de una casa a la otra y dijimos: ‘Bueno, relajémonos, no hay por qué esconderse’. Es raro de hablar de esto en público, pero nosotros nos venimos conociendo hace un tiempo“, contó la actriz.