“Fortnight” de Taylor Swift: qué dice la canción traducida al español

Llegó el 19 de abril y terminó la cuenta regresiva. Finalmente, salió The Tortured Poets Department, el nuevo disco de Taylor Swift. Se trata del undécimo trabajo de estudio de la cantante y lo cierto es que los fanáticos no pueden dejar de escucharlo. En un principio se anunció que serían 16 canciones, no obstante ese número ascendió a 31 temas. El primero de la lista se titula “Fortnight” y ya se posiciona como uno de los favoritos.

El 4 de febrero, cuando subió al escenario a recibir el premio Grammy al mejor álbum vocal pop, Taylor Swift le reveló a sus fans “un secreto” que guardó “durante los dos últimos años”. “Mi nuevo álbum sale el 19 de abril. Se llama The Tortured Poets Department”, anunció y decir que las redes sociales estallaron es poco. Desde ese momento, los fanáticos empezaron a marcar los días en el calendario y a especular sobre la historia detrás de la música. Ahora, la espera terminó y el nuevo trabajo discográfico de la cantante llegó a oídos del público.

El mensaje de Taylor Swift sobre su canción "Fortnight" (Foto: X @taylorswift13)

El primer sencillo de TTPD se titula “Fortnight”, que significa “quincena”, y es una colaboración con el rapero Post Malone. Así lo confirmó la propia Taylor Swift cuando lo anunció el jueves en su cuenta de X. “El primer sencillo de The Tortured Poets Department es ‘Fortnight’ con Post Malone. Fui una gran admiradora de Post por el escritor que es, su experimentación musical y esas melodías que crea que se quedan en tu cabeza para siempre. Pude presenciar de primera mano cómo la magia cobra vida cuando trabajamos juntos en ‘Fortnight’”, escribió.

El videoclip, del cual la cantante ya compartió un pequeño adelanto, se estrena este viernes a las 21 (hora local).

Letra completa de “Fortnight”

I was supposed to be sent away

But they forgot to come and get me

I was a functioning alcoholic till nobody

Noticed my new aesthetic

All of this to say: I hope you’re okay

But you’re the reason

And no one here’s to blame

But what about your quiet treason?

And for a fortnight, there we were

Forever running to you

Sometimes ask about the weather

Now, you’re in my backyard, turned into good neighbors

Your wife waters flowers, I wanna kill her

All my mornings are mondays

Stuck in an endless February

I took the miracle move-on drug

The effects were temporary

And I love you, it’s ruining my life (and I love you, it’s ruining my life)

I touched you for only a fortnight (I touched you), but I touched you

And for a fortnight, there we were

Forever running to you

Sometimes ask about the weather

Now, you’re in my backyard, turned into good neighbors

Your wife waters flowers, I wanna kill her

And for a fortnight, there we were

Together, running to you

Sometimes come and tug my sweater

Now, you’re at the mailbox, turned into good neighbors

My husband is cheating, I wanna kill him

I love you, it’s ruining my life (I love you, it’s ruining my life)

I touched you for only a fortnight (I touched you), I touched you

I love you, it’s ruining my life (I love you, it’s ruining my life)

I touched you for only a fortnight (I touched you), I touched you

I’m calling ya, but you won’t pick up

‘Nother fortnight lost in America

Move to Florida, buy the car you want

But it won’t start up till you touch, touch, touch me

I’m calling ya, but you won’t pick up

‘Nother fortnight lost in America

Move to Florida, buy the car you want

But it won’t start up till I touch, touch, touch you

Letra de “Fortnight” (”Quincena” traducida al español

Se suponía que me iban a despedir

Pero se olvidaron de venir a buscarme

Yo era un alcohólico funcional

Hasta que nadie notó mi nueva estética

Todo esto para decir: espero que estés bien

Pero vos sos la razón

Y aquí nadie tiene la culpa

Pero ¿qué pasa con tu silenciosa traición?

Y durante una quincena estuvimos corriendo para siempre

Hasta que a veces preguntás sobre el clima

Ahora еstás en mi patio trasero, convertidos еn buenos vecinos

Tu esposa riega flores, la quiero matar

Todas mis mañanas son lunes

Atrapados en un febrero interminable

Tomé el movimiento milagroso con las drogas

Los efectos fueron temporales

Y te amo, está arruinando mi vida (Y te amo, está arruinando mi vida)

Te toqué solo por quince días (Y te toqué) Pero te toqué

Y durante una quincena estuvimos corriendo para siempre

Hasta que a veces preguntas sobre el clima

Ahora estás en mi patio trasero, convertidos en buenos vecinos

Tu esposa riega flores, la quiero matar

Y durante una quincena estuvimos juntos corriendo

Hasta que a veces venís y tirás de mi suéter

Ahora estás en el buzón convertido en buenos vecinos

Mi marido me engaña, lo quiero matar

Te amo, está arruinando mi vida (Y te amo, está arruinando mi vida)

Te toqué solo por quince días (Te toqué) Y te toqué

Te amo, está arruinando mi vida (Te amo, está arruinando mi vida)

Te toqué solo por quince días (Y te toqué) Y te toqué

Te llamo pero no contestás

Otra quincena perdida en América

Mudate a Florida, compra el auto que quieres

Pero no arrancará hasta que te toque, toque, toque

Te llamo pero no contestás

Otra quincena perdida en América

Mudate a Florida, compra el auto que quieres

Pero no arrancará hasta que te toque, toque, toque