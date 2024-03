Escuchar

El 9,11 y 12 de noviembre, el Estadio Monumental vibró al ritmo de Taylor Swift. Por primera vez, en sus casi dos décadas de carrera musical, la artista estadounidense sumó a su The Eras Tour a la Argentina, y cumplió el sueño de miles de fans de poder cantar sus canciones en vivo. Pero a casi cuatro meses de aquel momento, las fanáticas viven una gran decepción al escuchar las recientes declaraciones del novio de la artista, Travis Kelce, quien comparó al público argentino con el australiano y ahora es el blanco de críticas.

Travis Kelce y Taylor Swift blanquearon su amor en septiembre del 2023 (Foto AP/John Locher)

El pogo, la pasión, alegría y los cánticos constantes son algunos de los distintivos del público argentino que lo diferencian de otros del resto del mundo, según declaraciones de diversos artistas. Y por supuesto, en las tres presentaciones de Taylor Swift nada de esto faltó, a tal punto que en varias ocasiones la artista, en shock, frenó su canto para escuchar la devolución de los presentes. Pero al parecer, estos momentos sublimes no fueron suficiente para Travis Kelce, quien aseguró que los australianos como espectadores están por encima de los argentinos, luego de presenciar ambos shows durante el The Eras Tour.

En el marco de una desestructurada charla en el pódcast llamado New Heights, que comparte con su hermano Jason, el dúo dejó de lado el eje del ciclo relacionado con la actualidad del fútbol americano, para analizar los últimos shows que brindó su pareja en Australia, desde el 23 al 26 de febrero. Testigo en varias ocasiones de las presentaciones de la intérprete de “Cruel summer”, el deportista no dudó en hacer una comparación entre los públicos, sin imaginar el revuelo que causaría.

Travis y Jason realizan un pódcast en el que analizan el fútbol americano, deporte que realizan ambos (Captura video)

“Sidney no decepcionó. Estoy bastante seguro de que el público de allá, pues ya son muy ruidosos. Los australianos son bastante ruidosos, les gusta pasarla bien, me gusta pasarla bien”, introdujo Kelce. Y aseguró: “Eran un poco más ruidosos que el público argentino, y no me lo esperaba porque Argentina fue jodidamente ruidosa”. En la misma línea, indicó que la cantante es gustosa de realizar presentaciones en Australia por cómo son sus espectadores, “por lo mucho que se involucran”.

Poco se tardó en que estas palabras cobraran fuerza en las redes sociales, donde el joven - que es pareja de Taylor hace al menos seis meses - fue blanco de críticas por parte de las fanáticas argentinas, quienes tampoco dudaron en usar memes para expresar su decepción.

La reacción de los argentinos ante las palabras de Travis (Captura X)

“Que me disculpe Travis Kelce, pero yo no terminé de cantar “Cruel summer” a las tosidas de lo ahogada que estaba para que él vaya a decir que las australianas cantaban más fuerte”; “Travis Kelce hizo lo peor que puede hacer una figura pública y se metió con el grupo de personas más densas de la historia: los argentinos mentalidad fan de la selección”; “Travis Kelce traicionó a las empanadas, al buen vino y al público argentino” y “No podés comparar a los canguros con un público como el nuestro lavate la boca Travis Kelce”, fueron algunos de los comentarios más destacados.

TRAVIS KELCE las brujas argentinas no congelaron a los 49ers cuando ustedes estaban jugando para el orto para que vos ahora vengas a cometer traición y decir que los canguros cantaron mas fuerte pic.twitter.com/aF3afIAxCX — fiore saw taylor (@falseaugust) March 6, 2024

Mientras tanto, otros fanáticos se tomaron con humor estas declaraciones, y trataron de “desagradecido” al deportista, ya que se adjudicaron ser quienes aportaron sus vibras positivas en la final del Super Bowl 2024 que disputó con Kansas City Chiefs ante San Francisco 49ers, en la que su equipo logró el importante título.

Los memes no faltaron entre las críticas para Travis Kelcen (Captura X)

Estallaron los memes contra Travis Kelcen (Captura X)