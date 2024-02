escuchar

Si bien pasaron poco más de tres meses desde que Taylor Swift se presentó en la Argentina y le cumplió el sueño a miles de fanáticos que soñaban con escucharla en vivo, lo cierto es que la fiebre swiftie todavía no cesa. Los videos de sus conciertos aún inundan las redes sociales y muchos todavía utilizan las frindship braceltes (pulseras de la amistad) que se intercambiaron durante esos días.

Uno de los que aún las usa es Ivan de Pineda, y es que las suyas tienen un significado extremadamente especial. Durante la más reciente emisión de Escape perfecto (Telefe), una participante lo sorprendió al entregarle una pulsera que le preparó con su nombre, pero él no pudo darle una de las suyas a cambio. El conductor explicó los motivos y su justificación derritió de amor a todos.

Iván de Pineda recibió una "pulsera de la amistad" de parte de una participante de Escape Perfecto (Foto: Captura de video / Telefe)

En la emisión del viernes de Escape perfecto se presentaron las hermanas Paula y Mai. En un momento del programa, y antes de responder una de las preguntas, una de ella sorprendió a de Pineda con un regalo especial. “Mirá lo que te traje, porque yo vi que fuiste al recital de Taylor Swift y que te intercambiaron muchas pulseritas”, le dijo mientras se sacaba de la muñeca una que armó especialmente para él.

“¡Con mi nombre!”, sostuvo emocionado el presentador y no dudó en mostrarla a la cámara. Por su parte, Mai, le entregó una a Josefina ‘China’ Ansa. “¡Espectacular! Yo tengo algunas más, después te doy”, le dijo Iván a la participante. Lo cierto es que él tenía algunas pulseras en la muñeca, pero no estaban disponibles para el intercambio: “Te voy a explicar por qué a estas no te las puedo dar. Tienen una razón especial”.

El conductor contó el significado detrás de las pulseras que le hicieron sus sobrinas (Foto: Captura de video / Telefe)

Esas pulseras no solo se las hicieron sus sobrinas, sino que guardaban un romántico significado detrás. “Tienen los nombres de mi mujer y el mío, con dos canciones, ‘Ivy’ (correspondiente al álbum Evermore) y ‘Starlight’ (del álbum Red). Mi mujer se llama Luz, entonces funciona de esa manera”, explicó y se comprometió a que cuando termine el programa iban a intercambiar otras pulseras. Incluso se puso la que le regaló la participante.

Lo cierto es que esta breve escena no tardó en llegar a las redes sociales y el nombre del conductor se volvió tendencia. “Iván de Pineda es el hombre definitivo y lo confirma esto”; “Es lo mejor que puede existir, pruebas”; “Te amo Iván de Pineda swiftie”, comentaron algunos usuarios de X. Por su parte, otros sostuvieron: “Iván de Pineda dijo que tiene una friendship bracelet que dice ‘Starlight’ porque la mujer se llama Luz”; “Las friendship bracelets que le hicieron sus sobrinas a Iván de Pineda son de ‘Ivy’ (por Ivan) y ‘Starlight’ (por su mujer, Luz)”.

Si bien mantienen un perfil muy bajo y viven su amor lejos de las cámaras, De Pineda y Luz Barrantes están juntos hace más de 20 años.

Iván de Pineda y Luz Barrantes están juntos desde hace más de 20 años

¿Qué significan las pulseras como las que lleva Iván de Pineda en la muñeca? Durante el período en el que Taylor Swift estuvo en la Argentina, muchos vieron en las redes sociales que sus fanáticos armaban pulseritas con letras y mostacillas. Ocurre que se volvió casi una tradición alrededor del mundo intercambiarlas durante los conciertos.

Esto nació a partir de la canción “You’re on Your Own, Kid”, del álbum Midnights de 2022. “So make the friendship bracelets, take the moment and taste it” (“Hacé las pulseritas de la amistad, aprovecha el momento y saboréalo”), dice un fragmento del tema. A partir de ese momento, los fanáticos empezaron a armar las suyas para intercambiarlas durante los shows.