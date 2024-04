Francisco Delgado, Cristian U y Pablo Heredia: los participantes de Gran Hermano que, como Furia, se fueron de la casa

Escuchar

Este martes a la mañana, Santiago del Moro sorprendió a los fanáticos de Gran Hermano (Telefe) al anunciar que Juliana Scaglione, alias Furia, abandonará la casa para hacerse unos estudios médicos. Pero esta no es la primera, ni seguramente será la última vez, que ocurre algo así. En otras ediciones, y por diversos motivos, Francisco Delgado, Cristian U y Pablo Heredia pasaron por lo mismo.

Gran Hermano: Furia tendrá que abandonar la casa unos días para realizarse chequeos médicos

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene 3.4 millones de seguidores, el conductor expresó: “Amigos, les quiero contar algo importante. Juli próximamente va a salir de la casa de GH, según han decidido los médicos, para ampliar unos estudios clínicos”.

Sin embargo, no quiso dar detalles sobre la salud de la participante e indicó que ella va a ser la persona que manifieste, en caso de que así lo deseé, qué es lo que tiene. “Es ella la única que va a elegir qué contar. Obviamente, cuando los profesionales de la salud así lo consideren, volverá a la casa y seguirá en competencia”, completó.

Mientras se espera que la hermanita más polémica de esta edición rompa el silencio, los rumores de embarazo no dejan de circular en las redes sociales. Es que el jueves 11 de abril, la concursante se realizó análisis clínicos, acompañada de Mauro Dalessio, su pareja dentro de la competencia.

Quiénes fueron los otros participantes que abandonaron la casa de Gran Hermano

En 2001, Pablo Heredia, expareja de Silvina Luna, era uno de los personajes más queridos en la casa, pero para él su estadía no fue del todo feliz y decidió abandonar el juego. “Pasaron muchas cosas personales adentro de la casa. Surgió que me quería ir porque de alguna forma empezás a sentir cómo se manipula un poco la personalidad en el juego. Preferí irme, pero no me dejaban”, expresó en diálogo con LA NACION.

Tras mucha insistencia, a los 84 días de haber ingresado, pudo abandonar. Su paso por Gran Hermano le abrió distintas puertas en el mundo artístico y hoy triunfa en el exterior.

Una década después, fue el turno de Cristian Urrizaga, conocido como Cristian U. Después de estar en competencia durante 57 días y, a pesar de haber sido salvado por el público en varias oportunidades, el concursante quiso irse la misma noche que su compañera Giselle. Pese a que la producción insistía con que no lo hiciera, el lunes abandonó la casa. Sin embargo, y aunque las reglas indicaban que no se podía, a las tres semanas volvió a ingresar y terminó convirtiéndose en el ganador de aquella edición.

En 2015, Francisco Delgado, también ganador del reality, salió en dos oportunidades de la casa. Primero, por el nacimiento de su hija Elena, la que tiene en común con Barby Silenzi, y, segundo, por una lesión en el hombro.

Durante esta edición, Carla De Stefano y Agostina Spinelli decidieron abandonar el juego, pero, en el caso de ellas, para no volver.

Tras poco más de un mes dentro del certamen, finalmente ‘Chula’, como la llamaban, pautó su salida de la casa. Durante varias semanas, manifestó sus ganas de reencontrarse con sus hijos.

Por su parte, Agostina lo hizo el mismo día que el público decidió sacar a Lisandro Navarro. “No quiero quedarme con alguien que la amenazó de muerte. Tengo miedo de quedarme”, lanzó la policía sobre Furia, con quien venía protagonizando violentas discusiones.