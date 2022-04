Francisco Tinelli, hijo de Marcelo, se sinceró al hablar de sus miedos y de las críticas que recibe

Francisco Tinelli opta por un perfil muy bajo en relación a la fama de su padre y de sus hermanas. No realiza declaraciones de temas que involucran a su familia ni opiniones sobre la actualidad. Pero es mediante sus redes sociales que sus seguidores conocen un poco más de él, cuando comparte algunos momentos de su vida. Y, ahora, el hijo de Marcelo decidió romper con el hermetismo que mantiene para responder todo tipo de preguntas que le hicieron mediante Instagram.

Con más de 600 mil seguidores, el joven de 24 años decidió tener un sincero ida y vuelta al abrir el intercambio de preguntas y respuestas en Instagram para dejar al descubierto sus sentimientos, pensamientos y despejar dudas que se tienen sobre él. Parte de los interrogantes fueron direccionados hacia la vinculación de su figura con la fama de su padre, un aspecto por lo que sus hermanas reciben cientos de críticas al ser señaladas como personas que viven de la fortuna familiar.

Fran Tinelli habló de todo (Foto Instagram @frantinelli1)

“¿Alguna vez sentiste discriminación por ser el hijo de?”, indagó un seguidor. Fran, en tanto, respondió: “Discriminación, nunca, pero sí, como siempre, existe el prejuicio. Por lo general, la persona se hace una idea superficial de mí, que cuando me conoce se sorprende y me reconoce la humildad como si fuera una locura”. Otro usuario preguntó si sentía que tenía todo y él de inmediato indicó que la respuesta varía según lo que se considere “todo” y agregó: “Creo que cada persona tiene que trabajar en sí misma constantemente y la vida es un lindo camino para ser vivida y disfrutada. Y algo muy importante es dejar de proyectar a la gente como alguien ‘ideal´. Todos tenemos nuestras debilidades y somos frágiles ante ciertas cosas. Por eso, siempre lo mejor es tratar con respeto y desde el amor. Nunca sabés por lo que está pasando el otro”.

El hijo del conductor respondió preguntas en las redes (Foto captura @frantinelli1)

Este espacio que abrió para que sus seguidores lo conozcan más, le dio lugar a la reflexión ya que, al ser consultado sobre alguna lección de vida que lo marcó, lo remontó a su adolescencia, momento en el cual indicó que no cuidó de sí mismo. “Cuidé muy poco mi cuerpo, tenía una exigencia muy grande por cómo me mostraba y me veía. Fui muy duro conmigo mismo. Hoy en día, veo la salud desde otro lado. La salud desde el disfrute”, expresó. Asimismo, también le habló a su Fran niño y le sugirió “que se ame mucho”.

Fran Tinelli contó sobre su vida (Foto captura @frantinelli1)

El hijo del conductor, que desde que terminó la secundaria se dedica a la producción audiovisual al seguir los pasos de su padre, también señaló que los miedos que siente son constantes y “muchos”. En ese sentido, recomendó que es importante sacarlos afuera para que no vivan dentro de uno. “En la palabra está la solución”, determinó al respecto.

Por supuesto que no faltaron las preguntas con respecto a cuestiones más íntimas. “¿Te gustaría tener hijos a futuro?”, consultó un seguidor. La respuesta de Tinelli estuvo cargada de ilusión: “Sin dudas, la paternidad es algo que quiero vivir”.

Asimismo, aunque actualmente se encuentra en pareja con Martina Villar, recordó el momento en el que sintió que le rompieron el corazón al señalar que se trató de algo muy fuerte ocurrió en el 2016. También, mostró su lado más “picante” al ser consultado sobre cómo se define en el aspecto sexual. “A veces un segundo es para siempre”, contestó al respecto y dejó a sus seguidores la libre interpretación sobre su escueta respuesta.

El joven de 24 reveló aspectos de su vida (Foto captura @frantinelli1)

Por otra parte, el hermano de Cande, Mica, Juanita y Lorenzo contó a sus seguidores que, entre las situaciones que disfruta, se encuentran: compartir tiempo con las personas que ama, ver una película memorable, escuchar música en el auto y conectar con las personas. “Hacer mínimos gestos que le cambien para mejorarle el día a una persona” también es algo que le genera satisfacción. De esta forma, el hijo de Marcelo se mostró abierto a que conozcan un poco más sobre él y cómo es su vida al portar el apellido de una persona que se ganó el cariño y a la vez las críticas del público.