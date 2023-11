escuchar

Francisco Tinelli es, quizás, el miembro del clan Tinelli que mantiene el perfil más bajo, en comparación al resto de su familia. Sin embargo, es a través de las redes sociales que el joven de 25 años muestra algunos aspectos de su vida, pero en esta ocasión decidió abrir su corazón para revelar cómo cambió su vida tras someterse a una operación, que le devolvió el “autoestima”.

La vida de los hijos de Marcelo Tinelli suelen ser de gran interés, ya que además de heredar la popularidad de su padre, todos decidieron seguir el camino de la exposición, ya sea como cantantes, modelos o diseñadores. Pero es Fran quien decidió posicionarse atrás de cámaras, eligiendo la producción audiovisual como su labor en los medios, por ello es poco frecuente que su exposición sea el centro de atención.

Fran Tinelli habló de la operación a la que se sometió (Foto Instagram @frantinelli1)

Sin embargo, en las últimas horas decidió realizar una publicación en Instagram de índole personal, que llamó la atención al abrir su corazón respecto a una intervención quirúrgica a la que se sometió hace apenas una semana. “No quería dejar de mencionar la alegría que me genera volver a ver bien. Cómo incide en la autoestima también, la seguridad al manejar, caminar, distinguir a una persona”, indicó sobre la cirugía de vista que se realizó.

El joven aseguró que luego de recuperar la vista pudo darse cuenta de la importancia que tiene la “visión predeterminada de ‘origen”, algo desconocido al padecer los problemas de visión a lo que uno se acostumbra. Por ello, tras la cirugía siente que pudo conseguir un “superpoder”, que no es nada más - ni nada menos- que ver correctamente. “El que pueda hacerlo y tenga la oportunidad, no deje de confiar en estas operaciones. Te cambia la vida. Es más simple de lo que creés”, recomendó Fran, sin dejar de agradecerle al profesional que lo operó.

Las palabras de Fran acerca de la operación a la que se sometió (Foto Instagram @frantinelli1)

Si bien el hijo de Marcelo Tinelli suele realizar publicaciones en Instagram, en ellas muestra sus viajes y trabajos, por lo que estas palabras salen de lo común en lo que respecta a su exposición en redes sociales.

Marcelo Tinelli dio detalles del casamiento de su hija Cande

Luego de diversas idas y vueltas, Cande Tinelli y Coti Sorokin sellarán su amor en una soñada boda. La pareja confirmó los rumores que indicaban que contraerán matrimonio en el 2024. Si bien guardan hermetismo acerca de cómo será el evento, fue el propio Marcelo Tinelli quien el vivo en el Bailando 2023 (América) contó cómo será la celebración.

“Se casa mi hijo, se casa mi primera hija. Están todos invitados, ya lo voy a hacer formal”, indicó la noche del miércoles 1 de noviembre. En diálogo con el participante uruguayo, Maxi de la Cruz, indicó que Uruguay será la sede del evento.

“Mi hija se casa en Uruguay, en marzo, en la casa nuestra, los primeros días de marzo, creo que es el 2 de marzo, después les voy a decir bien. Lo que me he enterado es que en Uruguay no es que te casa el juez de paz en el civil, sino que el alcalde de la ciudad te casa. Tiene la misma potestad que el juez de paz de acá”, detalló el conductor.