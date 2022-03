El filoso descargo de Cande Tinelli contra los que la critican por sus retoques estéticos: “Estoy cansada”

Como ávida usuaria de las redes sociales, Candelaria Tinelli sabe a ciencia cierta que las críticas son muy usuales en dichas plataformas. Escondidos detrás de un teclado y protegidos por el anonimato, los usuarios no dudan en dejar sus duros comentarios en cualquier posteo o publicación con la que no están de acuerdo. Dentro de esta nociva tendencia, se destaca la costumbre de remarcar los detalles del aspecto físico de otra persona que no son considerados buenos o atractivos. Cansada de ser juzgada cada vez que se muestra en Instagram, Lelé realizó un duro descargo.

El duro descargo de Candelaria Tinelli

A pesar de haber nacido en una de las familias más reconocidas del espectáculo, Candelaria logró convertir su nombre en una marca individual. Gracias a su llamativa estética, su habilidad para el diseño y los osados tatuajes que cubren gran parte del cuerpo, la hija de Marcelo Tinelli se posicionó como una referente dentro de las redes sociales. Esto se traduce en los más de 4 millones de seguidores que llenan de me gusta y de comentarios cada foto o video que publica.

No obstante, todas las características que la ayudaron a ganarse el amor de muchos, también la convirtieron en el foco de la crítica de otros tantos. No hay día que pase sin que la juzguen por las cirugías estéticas que se realizó, por las atrevidas postales que comparte o por las múltiples modificaciones corporales que luce con orgullo frente a las cámaras. Ella, quien nunca fue la clase de persona en callarse lo que piensa, decidió mostrarse en sus historias para expresar la molestia que le provoca esta situación.

Candelaria Tinelli tiene una gran cantidad de seguidores en las redes instagram @leoleivapeluqueria

“Yo sé que esto viene de las mujeres. Me censuran las historias por mostrar medio centímetro de la rayita de una lola”, comenzó, claramente molesta. Y agregó: “Las denuncias vienen de las minas porque somos unas sacadas. Estamos todas contra todas, en vez de apoyarnos. Constantemente recibo mensajes de minas que dicen que estoy toda operada, que mi cara es de plástico, y no sé qué más”.

“Estoy muy cansada. No me rompan más. No tengo un pu… problema en decir que me hice en la cara. La nariz me la hice dos meses, me puse labios, me pongo bótox como cualquier persona”, disparó, sin vergüenza a la hora de enumerar la cantidad de veces que pasó por el quirófano.

Furiosa, finalizó: “No entiendo qué más quieren que diga. Dejen ser a la otra persona. Yo no estoy fijándome qué se hace la otra persona o qué no se hace. Qué cada uno haga de su culo un fuc… florero. Yo voy a seguir haciéndome todo lo que se me cante el traste. Si puedo, lo voy a seguir haciendo. Así que, por favor, no me jodan más”.

Candelaria Tinelli es una de las artistas más activas en las redes sociales instagram

Esta no es la primera vez que Candelaria Tinelli se refiere a las críticas que recibe por su apariencia y les hace frente. A finales del 2021, luego de haber hecha pública su rinoplastia y de compartir una foto en donde posaba con su nueva nariz, una seguidora la acusó de excederse en la edición. Lejos de hacerse la desentendida, Lelé respondió: “Amo el Photoshop, qué le vamos a hacer”.