Freddie Mercury cumpliría 79 años: seis momentos memorables del líder de Queen que describen su esencia

Este 5 de septiembre de 2025 es una fecha especial para el mundo de la música: Freddie Mercury, el icónico líder y vocalista de Queen, cumpliría 79 años. Su voz potente y versátil, junto a una presencia escénica que desbordaba energía, lo convirtieron en una leyenda del rock que sigue inspirando a nuevas generaciones. Con clásicos inmortales como “Bohemian Rhapsody”, “We Are the Champions” y “Somebody to Love”, logró que cada presentación de Queen fuera un espectáculo inolvidable y dejó, así, una huella imborrable en la historia de la música.

Para recordarlo en este día tan especial, hacemos un repaso por algunos de los hitos más memorables de su vida, tanto dentro como fuera del escenario. Desde sus explosivas actuaciones en vivo, que revolucionaron el concepto de show de rock, hasta sus gestos más íntimos y personales que mostraban su sensibilidad y carisma.

1. Su infancia y orígenes

Mercury en su juventud, cuando aún era Farrokh Bulsara

Aunque su consagración fue en Europa, los orígenes de Freddie Mercury son parte esencial de su historia. Nació en Zanzíbar en 1946 como Farrokh Bulsara, pasó su niñez en la India y más tarde emigró con su familia a Reino Unido. Allí encontró su lugar en la música, fusionando sus raíces culturales con la efervescencia del rock británico. Esa mezcla de mundos y experiencias moldeó al artista que más tarde transformaría el escenario mundial.

2. Live Aid 1985

Freddie Mercury durante el histórico concierto de Live Aid en Wembley, 1985

El 13 de julio de 1985, Queen se presentó en el estadio de Wembley durante el concierto benéfico Live Aid, frente a 72.000 personas y más de mil millones de espectadores por televisión. En apenas 21 minutos, Freddie Mercury ofreció una de las actuaciones más icónicas de la historia del rock. Con su dominio absoluto del escenario, su capacidad para conectar con el público y su voz impecable, convirtió aquel show en el momento que definió su legado. Hoy, críticos y fanáticos siguen coincidiendo en que fue la mejor actuación en vivo de todos los tiempos.

3. Rock in Rio 1985

La multitud de Rock in Rio vibrando junto a Queen frente a más de 600.000 personas

Ese mismo año, Queen encabezó el Rock in Rio en Brasil, una actuación legendaria ante una audiencia de cientos de miles de personas. Freddie Mercury deslumbró con su energía y su conexión con el público latinoamericano. Uno de los momentos más recordados fue cuando agitó una bandera que combinaba los colores de Reino Unido y Brasil, generando una ovación masiva. Con gestos como ese, demostró su capacidad para romper barreras culturales y emocionales, dejando una huella en la memoria colectiva de toda una generación.

4. Wembley 1986 – The Magic Tour

Queen en Wembley 1986

En 1986, durante la gira Magic Tour, Queen regresó a Wembley para un concierto multitudinario. Freddie Mercury no solo mostró su potencia vocal, sino también su carisma y espontaneidad. Con sus juegos de improvisación, hizo cantar a todo el estadio en un ida y vuelta inolvidable. Ese show, filmado y distribuido en todo el mundo, se convirtió en un documento esencial para entender por qué Mercury era considerado un referente del rock.

5. “Barcelona” junto a Montserrat Caballé (1988)

Freddie Mercury y Montserrat Caballé interpretando "Barcelona"

Freddie sorprendió al mundo al colaborar con la soprano española Montserrat Caballé en el tema “Barcelona”. La canción unió ópera y pop en un experimento artístico sin precedentes, que fue ovacionado tanto en el ámbito musical como en el deportivo al convertirse en himno de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992. Este momento demostró la versatilidad vocal de Mercury y su deseo constante de innovar.

6. Su lucha contra el SIDA

Freddie Mercury mantuvo en secreto su diagnóstico de VIH para proteger su privacidad y la imagen de Queen

En 1987, Freddie Mercury recibió el diagnóstico de VIH positivo en un contexto donde la enfermedad estaba rodeada de prejuicios y estigmas sociales. En ese entonces, eligió mantener su condición en reserva, buscando preservar su intimidad y proteger la imagen de Queen, que seguía en la cima de su éxito.

A pesar de la enfermedad, se mantuvo activo en el estudio y grabó hasta sus últimos días canciones cargadas de emoción. En 1991, lanzó “The Show Must Go On”, tema que se convirtió en un símbolo de resistencia frente a la adversidad. Su fallecimiento, el 24 de noviembre de ese mismo año, conmocionó al mundo y dio origen al histórico Concierto Homenaje en Wembley, cuyos fondos se destinaron a la lucha contra el SIDA y marcaron el nacimiento del Mercury Phoenix Trust, organización que sigue combatiendo la enfermedad y preservando su legado.

Estos son solo algunos de los momentos más icónicos que marcaron la vida de Freddie Mercury y lo convirtieron en una leyenda. Cada recuerdo, cada canción y cada gesto sobre el escenario siguen inspirando a millones de personas en todo el mundo, manteniendo viva la magia de su legado.