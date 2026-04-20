Las efemérides del 20 de abril reúnen una serie de eventos que pasaron un día como hoy, lunes en el que se recuerda un nuevo aniversario del concierto que se hizo en homenaje a Freddie Mercury, el cantante y líder de la banda Queen.

Se trataba de una de las estrellas más importantes del rock a nivel mundial que murió el 24 de noviembre de 1991 a los 45 años por una bronconeumonía complicada por el SIDA. Cinco meses después de esta pérdida, se organizó un gran evento en su honor en Wembley con algunas de las estrellas más grandes de ese entonces. El evento fue en la misma arena donde Mercury había deslumbrado junto a Queen en el festival Live Aid, hasta el punto que se convirtió en una de sus presentaciones más memorables y la inspiración para la película Bohemian Rhapsody.

Freddie Mercury en el show de Queen en Live Aid

Además de Roger Taylor, John Deacon y Brian May ―sus compañeros de la banda Queen―, el line up del masivo concierto tuvo otros músicos entre los que estuvieron Elton John, David Bowie, Roger Daltrey y Annie Lennox, a los que se sumaron tres de los grupos más populares del momento como eran Metallica, Def Leppard y Guns N’ Roses.

El recital de homenaje a Mercury vendió sus 72.000 localidades rápidamente. El dinero recaudado en la fecha fue destinado, justamente, a la investigación contra el SIDA.

Efemérides del 20 de abril: ¿qué pasó un día como hoy?

1889 – Nace Adolf Hitler, político, militar y dictador alemán. Lideró un régimen totalitario durante el período conocido como “Tercer Reich” o “Alemania Nazi”, inició la Segunda Guerra Mundial al invadir Polonia, y dirigió la persecución y aniquilación sistemática de judíos europeos.

1893 – Nace uno de los máximos representantes del surrealismo, Joan Miró: un reconocido pintor, escultor, grabador y ceramista español. Uno de sus más grandes proyectos fue la Fundación Joan Miró, un centro cultural y artístico para difundir tendencias del arte contemporáneo en Barcelona.

Mujeres pájaro en la noche / Joan Miró Archivo

1902 – Marie y Pierre Curie logran aislar el cloruro de radio del mineral pechblenda en su laboratorio de París. Ambos descubrieron el radio en 1898, como también el polonio, un elemento que fue nombrado de ese modo en honor a Polonia, país natal de Marie.

1930 – Nace un referente argentino dentro del mundo de la escritura, José Narosky. Con solo siete años, comenzó a interesarse por frases reflexivas que observaba en diarios y revistas. Hasta el momento, publicó doce libros con más de tres mil aforismos.

1944 – Nace Fernando Bravo, presentador y locutor argentino. Participó como conductor de la primera transmisión en color de Canal 7, fue locutor oficial en el acto de campaña de Raúl Alfonsín y estuvo al frente de la gala de entrega de los Premios Martín Fierro en cinco oportunidades.

1981 – Nace la modelo, conductora de televisión y actriz argentina Julieta Prandi. Su carrera actoral surgió en 2001 cuando fue seleccionada para el programa humorístico Poné a Francella.

1992 – Muere el actor y comediante británico Alfred Hawthorn Hill, que durante tres décadas protagonizó El Show de Benny Hill, considerado uno de los mejores programas de humor absurdo.

1992 – Se realiza un concierto homenaje a Freddie Mercury, en el estadio de Wembley, Londres, a cinco meses de su fallecimiento. Participaron bandas emblemáticas como Metallica, Guns N’ Roses, Extreme, David Bowie y Elton John, y asistieron alrededor de 72.000 espectadores.

1993 – Muere Mario Moreno, mimo, actor, productor, guionista y comediante mexicano. Su personaje “Cantinflas” le permitió llegar a Hollywood, donde hoy tiene una estrella en el paseo de la fama.