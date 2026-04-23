Jorge Blanco, el actor que trabajó con Tini Stoessel en Violetta, reveló la gran noticia que le cambiará la vida

Violetta está entre las series con las que gran parte de los adolescentes y jóvenes de hoy disfrutaban de lunes a viernes a las 18 horas frente a la pantalla de Disney Channel. Pero no solo los fanáticos crecieron durante todos estos años, sino también sus protagonistas, quienes no dejan de sorprender con cada uno de los pasos significativos que dan en su vida. Así, en las últimas horas fue el turno de Jorge Blanco. El actor mexicano que brilló junto a Tini Stoessel en la ficción será padre por primera vez.

Violetta, el fenómeno juvenil que arrasó en la pantalla chica

“Ya te amamos con todo el corazón. Eres el regalo más grande”, escribió el artista en su cuenta de Instagram, donde acumula 3.4 millones de seguidores. En el tierno video se lo ve lucir junto a su pareja gorras a juego: ella con la palabra “MOM” y él con “DAD”. Juntos revelaron una gorra aún más pequeña con la leyenda: “MOM + DAD = ME”, la misma que confirmó que hay un bebé en camino.

Jorge Blanco y su esposa emocionaron a todos con el anuncio (Foto: Captura Instagram/@jorgeblanco)

Además de los cientos de miles de likes, el cantante de 34 años recibió el afectuoso saludo de Tini: una serie de emojis que representaron emoción junto a varios corazones rojos. Es que la intérprete de La Triple T compartió una etapa clave de su carrera que duró aproximadamente cuatro años y medio (desde fines de 2011 hasta mediados de 2016).

El comentario de Tini Stoessel al enterarse de la feliz noticia (Foto: Captura Instagram/@jorgenblanco)

El anuncio no solo sacudió a sus fans, sino que provocó un estallido de nostalgia entre el elenco de la ficción que narra la historia de una adolescente talentosa y solitaria que regresa a Buenos Aires, su ciudad natal, tras años en Europa. Las redes se inundaron de mensajes de sus excompañeros, quienes celebraron conmovidos la llegada del primer heredero del actor. Entre los comentarios más destacados figuró el de Clara Alonso; la actriz, recordada por su papel de Angie, no pudo ocultar su asombro: “Ay, Dios mío, qué notición”, escribió.

A las felicitaciones se sumó Cande Molfese, otra de las figuras clave del éxito de Disney. La actriz, que interpretó a una de las mejores amigas de la protagonista, le dedicó unas palabras cargadas de afecto a la pareja: “Qué linda noticia, los quiero mucho, amigos, qué lindo”.

Por último, Hugo Rodríguez, histórico actor del canal y pareja de Diego Topa, expresó: “Felicidades, chicos, los queremos”.

Hugo Rodríguez, productor y pareja de Diego Topa celebró la noticia (Foto: Captura Instagram/@jorgeblanco)

La buena relación entre Stoessel y Blanco no es novedad. En medio del show Futttura que la artista de 29 años presentó en noviembre del año pasado en Tecnópolis, la popular cantante y actriz se reencontró sobre el escenario con sus compañeros en Violetta, la ficción de Disney Channel (contó con tres temporadas, se emitió entre 2012 y 2015) que la lanzó a la fama.

La popular cantante y actriz se reencontró sobre el escenario con sus compañeros en Violetta

Aquella vez, tal como habían anticipado con videos de sus ensayos, Tini invitó a Jorge Blanco y Mercedes Lambre a uno de sus shows. El reencuentro, que volvió a reunir a ‘León’ y a la villana ‘Ludmila’ con la protagonista, desató la euforia de los fans y dejó en claro que, a pesar del paso del tiempo, el cariño y la complicidad entre ellos permanecen intactos.