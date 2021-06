Friends: Lisa Kudrow contó cuál fue su momento favorito del reencuentro

Lisa Kudrow reveló cuál fue su momento favorito de Friends: The Reunion. La actriz que interpretó a Phoebe en la popular sitcom que acaba de lanzar un especial de reencuentro habló de un segmento específico que involucra a sus compañeros y que le pareció una de las situaciones que mejor revela cómo era la relación entre los protagonistas.

Trailer de la reunión de Friends

El 27 de mayo se estrenó Friends: The Reunion (Friends: El reencuentro), un especial que produjo y emitió HBO Max, en el que el elenco de Friends se reunió para revivir la trama de una serie que se volvió un ícono de la cultura pop. Para los fanáticos de la serie, volver a ver a Kudrow, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matthew Perry, David Schwimmer y Matt LeBlanc juntos fue no solo sumamente divertido, sino también muy emocionante.

Lisa Kudrow contó cuál fue su momento favorito del especial de reencuentro de Friends Captura de pantalla

En diálogo con E! News ‘Daily Pop, Lisa reveló que durante el especial ocurrió algo muy llamativo, que hubiera pasado desapercibido si no fuera porque Schwimmer lo subrayó cuando todos vieron el especial juntos. Es que, en el momento en el que Cox entró al set, la actriz no pudo contener la emoción. “Bueno, Courteney entró al estudio y se puso automáticamente a llorar”, le dijo Lisa a E! News, “entonces yo voy y agarro una servilleta y, sin dudarlo, Matt la toma porque está contando una historia y no quiere que nadie lo interrumpa ni perder el pulso del relato y empieza a secarle las lágrimas a Courteney, sin pensarlo ni dejar de hablar”. Lo gracioso es que, según revelaron los actores, Cox rara vez se muestra emocionada en público.

“¡Eso es lo que éramos!”, dijo Kudrow sobre lo unidos que estaban los actores cuando hacían Friends. En el especial de HBO Max, el episodio recorre a la distancia el fenómeno que fue la serie, los detalles de cómo se produjo y los entretelones del casting, además de la total vigencia que sostiene en la actualidad.

LA NACION