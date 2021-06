El desplante en vivo del hijo de Flor Peña: “Me traés para levantar el rating”

Este martes, Sol Pérez y María O’Donnell protagonizaron un escándalo en MasterChef Celebrity por el uso de un elemento común: el abatidor. Luego de que la ex Chica del clima dispensara gritos contra la periodista, el intercambio continuó en Flor de Equipo (Telefe). Fue en ese contexto que Florencia Peña retó a su hijo Juan Otero y este le dio una respuesta que la dejó boquiabierta.

Como ocurre a diario, este miércoles en Flor de Equipo le dedicaron unos minutos a la edición de MasterChef Celebrity de la noche anterior. Y mientras la conductora y sus panelistas opinaban sobre lo que hicieron los distintos participantes del reality show de cocina, se produjo un divertido ida y vuelta entre la conductora y uno de sus tres hijos.

En la cocina del estudio de Flor de Equipo, Analía Franchin reveló intimidades de la primera edición de MasterChef Celebrity Argentina. “El batidor siempre trajo problemas. Había uno solo porque es muy caro, bah, en realidad había dos porque uno andaba más o menos. Siempre se generan amontonamientos”, recordó la competidora que perdió la final ante Claudia Villafañe.

Fue entonces que tanto Marcelo Polino y Juan Otero en sus roles de “embajadores del reality de cocina” tomaron la palabra. Y, en especial, el hijo de la conductora de Flor de Equipo se solidarizó con Sol Pérez.

“Para mí se enojó un poco de más, pero yo soy igual. Vos me conocés, me tocás algo que es mío y me saco”, dijo el nene. Tras escucharlo, Flor Peña recalcó qué es lo que realmente importa, más allá de las opiniones. “Acá no importa cómo seas vos, acá lo que importa es cómo cocinás. Ahora el embajador habla de él, ¿para qué te traen nene a vos, para hablar de vos?”, chicaneó.

El hijo de Florencia Peña la expuso en vivo: "Me traés para levantar el rating"

Entre risas, entre el clima propio del programa, el nene retrucó con total sinceridad y frescura el motivo por el que había sido convocado al ciclo que conduce su mamá. “Para levantar el rating, mi amor”, concluyó.

LA NACION