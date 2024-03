Fue a Los 8 escalones, presentó a su acompañante y Guido Kaczka se quedó sin palabras: “¡Cómo se mete el tío así!”

Escuchar

Cada vez son más las personas que deciden ser parte de Los 8 escalones de los 3 millones (eltrece) por diferentes motivos. En el programa, Guido Kaczka hace preguntas sobre diversos temas y el que llega a la recta final compite por el premio mayor. En una de las últimas ediciones, una de las participantes logró dejar sin palabras al conductor al dar a conocer quién la acompañó al piso.

Se trata de Malena, una joven estudiante de Periodismo que actualmente trabaja como chofer de una reconocida aplicación. En este marco, antes de responder una pregunta de aproximación y definir si subía o no al siguiente escalón, sorprendió a Guido al comentar cuáles de sus seres queridos vinieron a apoyarla desde la tribuna, ya que uno en particular dio de qué hablar.

“¿Lo tienen? Estela, que vino con su hijo, con su amiga. Malena, que vino con su mamá Natalia, con su tío Oscar, sus hermanos Tomás y Martina, su amigo con… ¿Esto está bien escrito? Dice así, vos dijiste, así lo llamás”, lanzó el conductor del programa de entretenimiento, mientras enumeraba a las personas que habían acompañado a la participante.

Ante eso, la joven no lo dudó y dio más detalles de su relación con el chico, al que la cámara ya estaba enfocando. “Sí, lo estoy conociendo”, dijo Malena. “Es un amigo…”, le dio el pie Guido. “Con derechos”, aclaró ella, sin filtros. “Así, con derechos, pusiste así. ¿Y ya conoce a tu familia?”, continuó indagando el conductor, mientras ella asentía ante sus dichos.

La joven lo presentó como su amigo con derechos y Guido quedó sorprendido

“¿Y bien? ¿Y se conocen hace cuánto?”, preguntó Guido, a lo que la joven aclaró: “Diez meses, más o menos”. “¿Pasajero?”, indagó el conductor, haciendo referencia a si lo había conocido durante uno de los viajes que realiza, pero Malena reveló que se vieron por primera vez cuando asistieron a la cancha de Boca. Luego, le preguntó a los familiares qué opinaban de él. Ante eso, el tío de la estudiante, Oscar, sorprendió al dar su veredicto, ya que hizo la seña del pulgar para abajo y provocó la risa de todos los presentes. “¡No! ¡Cómo se mete el tío así!”, cerró el presentador.

Finalmente, la joven respondió mal ante Estela en la pregunta de aproximación, en donde tenía que adivinar cuantos años se llevaban de diferencia los actores Tom Cruise y Ryan Gosling y quedó fuera de juego.

Fue a Los 8 escalones y asustó a Guido Kaczka al contarle el accidente doméstico que sufrió

No es la primera vez que el conductor queda atónito por las cosas que cuentan los participantes, ya que recientemente uno de los jugadores reveló el accidente que vivió en su casa, en el cumpleaños de su esposa. Por lo que dio a conocer, estaba en el techo cuando realizó un mal movimiento y terminó en el piso. Como si eso fuera poco, dijo que no recordaba nada de esa secuencia. “Perdí la conciencia porque tuve un puntillazo hemorrágico”, mencionó el hombre.

Además, aseguró que su familia no se percató de lo ocurrido, ya que estaban dentro de la casa con la música alta en plena celebración. “¿Todos festejando y vos tirado ahí?”, preguntó Guido, muy asombrado. “Cuando recuperé un poco la conciencia, me levanté y la empecé a llamar a mi señora que me abra la puerta. Ella me vio y yo estaba todo ensangrentado, porque también me corté el labio. Mi hija había preparado un cartel que decía ‘feliz cumpleaños’ para la madre y yo cuando lo leí pregunté ‘¿de quién cumple años hoy?’”, contó, aunque admitió que ya se encuentra en plena recuperación.