Fue el último novio de Ricardo Fort, se instaló en Bolivia y estudió nutrición: la nueva vida de Rodrigo Díaz

Pese a que pasó poco más de una década de la muerte de Ricardo Fort, muchos se preguntaron durante todo este tiempo qué había sido de la vida de Rodrigo Díaz, su último novio. El joven, que en aquel entonces tenía 21 años, decidió dejarse de los medios y su vida dio un giro de 180 grados.

Rodrigo Díaz está de novio con una mujer y comenzó a estudiar nutrición (Fuente: Twitter)

Este miércoles, en diálogo con Socios del espectáculo (eltrece), contó cómo son sus días en Bolivia, país en el que vive con su novia, una joven de Tandil, con quien está en pareja hace dos años. Además, brindó detalles de su relación con la familia Fort. “Después de la muerte de Ricardo formé una banda de ocho músicos con un representante de Argentina y con la que recorrí el país más de tres veces tocando en vivo. Nunca tuve un tema que haya pegado mucho, pero siempre estuve vinculado a la música. Y después me fui a México. Ahora recibí esta propuesta de Bolivia hace muy poco y me vine para acá”, comenzó.

Rodrigo Díaz vive en Bolivia junto a su novia (Foto: Instagram/@diaz_rodri1)

Y siguió: “Yo estaba viviendo en Santa Cruz de la Sierra. Entré a un reality, Factor X, que era de música también. Se cayó por la pandemia y me volví a la Argentina. Como no se podía hacer nada artístico, me puse a estudiar la carrera de Licenciatura en Nutrición en la Universidad Católica de La Plata, la cual tengo tres años avanzada, me falta uno y medio para recibirme”.

Después de tanto esperar, recibió la propuesta que tanto anhelaba; fue convocado para formar parte de “Panorama”, un grupo musical que hace covers de temas clásicos, pero versión cumbia. En aquel entonces optó por el país donde reside. “Decidí venirme para acá porque era un país medianamente conocido. La empresa confió en mí y pertenezco a un grupo espectacular de un género muy diferente. Es una cumbia con sabor, muy típica de los 90 en Argentina, que se bailaba y cantaba a la vez, con coreografía. Y con temas del recuerdo, adaptados a la cumbia de acá”, indicó.

Una relación... y conflictos

Por otra parte, el cantante reveló los conflictos que tuvo con la familia Fort. Rodrigo Díaz habló del cariño del público boliviano para con Ricardo Fort y del vínculo que él tenía con la familia de su expareja. “Acá Ricardo fue un gran personaje, hay muchos fans. Hay un cariño hacia él que me lo expresan a mí porque nunca tuvieron la oportunidad de tenerlo cerca”, sostuvo.

Y apuntó contra los Fort: “En su momento se me cerraron muchas puertas en el ámbito de la música, tuve problemas judiciales porque se me puso la familia de Ricardo en contra. Estuve convocado para el Bailando 2014, a punto de firmar el contrato, y a las dos semanas me bajaron. He recibido amenazas, cosas muy feas que para un pibe de 21 años era muy difícil. Hasta que decidí irme a México y estuve dos años estudiando actuación allá”.

Luego de que Rodrigo Lussich le recordara que el entorno del chocolatero lo acusaba de haber usado parte del dinero tras su fallecimiento, aclaró: “Las tarjetas las usé para alimentarme esos tres días. Estaba de viaje y no podía modificar el pasaje. Volví tres días después de su muerte. No hice ningún gasto exagerado ni me quedé con nada. La familia solo me dejó sacar tres valijas de ropa y me fui a vivir a un hotel. Me dio una mano Leonardo Fariña para pagarlo hasta que arranqué a laburar”.