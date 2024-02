escuchar

Tras una serie de posteos en su cuenta de Instagram, donde visibilizó las urgencias económicas de no poder llegar a fin de mes, Tito Speranza reapareció en cámara en una entrevista con el programa Socios del Espectáculo (eltrece), en donde contó cómo es su actualidad y, en retrospectiva, analizó su participación en el programa de Marcelo Tinelli y cómo repercutió su fama en la relación con Ricardo Fort.

Actualmente, Speranza se encuentra trabajando como profesor de un gimnasio donde junto con su mujer, Marcela, se encargan de crear rutinas para los deportistas y, a su vez, se desempeña como periodista deportivo en radios.

Lejos de las cámaras de televisión, el personal trainer aclaró que no le quedó contacto con Tinelli a pesar de generar un fuerte vínculo por aquel entonces.

“Me quedó buena onda con Marcelo. No somos amigos. Él tiene los suyos y yo los míos. Hace poco me llamaron para que baile la salsa de a tres o uno de esos ritmos y dije que no quería ir, estaba complicado con los tiempos”, aclaró Tito, quien mostró su faceta como bailarín en el certamen Bailando por un Sueño 2011 donde formó pareja con Nadia Hair.

Con su exposición mediática en aumento, el guardaespaldas de Ricardo Fort ganó tal notoriedad que el reconocido presentador televisivo empezó a alimentar su personaje que mostraba a un hombre serio y de poco diálogo. Todo este combo decantó en que el empresario, quien se dedicaba al rubro del chocolate, se enojará con él por ocupar un espacio que siempre deseó en el prime time de la televisión argentina.

“Con el tiempo entendí qué le pasaba: quizás yo, sin querer, le saqué algo que quiso toda su vida. Después le expliqué a Ricardo que no me interesaba, pero no lo entendió mucho. Yo pude obtener ese espacio gratis y él tuvo que poner dinero para estar”, añadió Speranza, quien se mostró abierto a hablar de la relación que entabló con Ricardo.

Este desgaste generó, según su testimonio, el alejamiento de Fort y la posterior renuncia a su trabajo de custodio: “Tuve una charla con él y decidí irme. Pasó el tiempo y él se me acercó porque se había lesionado la rodilla y, cómo me había pasado lo mismo a mí, me preguntó cómo hice para recuperarme. Después de eso quedó buena onda de saludarnos cada vez que nos veíamos”, aclaró.

Tito Esperanza en su época como custodio de Ricardo Fort

“Él era un nene grande, que se ponía fastidioso, me preguntaba por la pierna y cuándo le vi la de él me impactó, no era para que termine así un pibe joven. Después este tema lo charlé con otras personas con las que estuvo distanciado y medio que lo tomamos como que venía a poner las cosas en orden. En cierto punto me dio pena”, sentenció.

Por último, se tomó unos minutos para analizar la serie de El Comandante Fort que se estrenó en Netflix. “Es un ni: ni me gustó, ni me desagradó. Había cosas que estaban fuera de tiempo, que no coincidían”, destacó Speranza quien decidió reaparecer en televisión para contar su versión de lo sucedido.