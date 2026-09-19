Fue la niña de Buena suerte, Charlie y se convirtió en un icónico meme: ahora cumplió 18 años y luce irreconocible

Para toda una generación, el rostro de Mia Talerico quedó asociado para siempre a ¡Buena suerte, Charlie!, una de las series familiares más recordadas de Disney Channel. La actriz era apenas una bebé cuando se incorporó a la ficción y prácticamente creció frente a las cámaras.

La producción se estrenó en 2010 y seguía la vida cotidiana de los Duncan, una familia numerosa cuya dinámica cambiaba con la llegada de su integrante más pequeña, Charlie. Ante los desafíos que suponía crecer en una casa repleta de hermanos, Teddy (Bridgit Mendler) comenzó a grabar videos con consejos para que la niña pudiera verlos cuando fuera mayor.

Entre conflictos adolescentes, situaciones disparatadas y problemas familiares, cada episodio terminaba con la tradicional frase que le daba nombre al programa: “¡Buena suerte, Charlie!”.

Mia Talerico fue parte del elenco hasta los casi 4 años de edad

Cuando empezó la serie, Mia tenía solo nueve meses y permaneció en la serie hasta su final, en 2014. De esta manera, los espectadores pudieron acompañar sus primeros años de vida y verla crecer mientras su personaje también lo hacía. Incluso, una de sus caras graciosas se volvió un meme que muchas personas todavía utilizan como sticker de WhatsApp.

Pero el tiempo pasó muy rápido, y el pasado 17 de septiembre la actriz cumplió 18 años. Es por eso que, para celebrar su mayoría de edad, publicó un video en su cuenta de Instagram titulado: “Alístate conmigo para mi cumpleaños 18”. En la grabación mostró el proceso para elegir su look, maquillarse y prepararse para los distintos planes que tenía previstos.

“Hoy es mi cumpleaños y cumplo 18 años. Tengo 18 años; suena increíble decirlo”, expresó al comienzo de la grabación. Entre los regalos que recibió, mostró un collar con una piedra de zafiro rosa y un conjunto deportivo.

Así se ve hoy Mia Talerico (Instagram @miatalerico101)

Pero más allá de la emoción por el festejo, la fecha también despertó sentimientos encontrados. La artista reconoció que convertirse “oficialmente en adulta” le provocaba cierta nostalgia por la etapa que estaba dejando atrás. “Siento un poco de miedo y, en el fondo, algo de tristeza por ya no ser una niña. Es mucho que asimilar”, admitió. Además, contó que comenzó la mañana junto a sus padres, con quienes abrió los regalos y leyó las tarjetas que le habían preparado.

Pese a tratarse de su cumpleaños, la rutina no se detuvo para ella. La joven explicó que tenía clases, entrenamiento e incluso un examen de matemáticas. Después planeaba almorzar con sus amigas y terminar la jornada con una cena familiar a la que asistiría su novio.

“No me siento diferente. Sé que en realidad no se supone que debas sentirte distinto, pero pensaba que me sentiría diferente al cumplir 18. Pero ahora que ya los tengo, hay algunas cosas que debo hacer. Estoy casi segura de que ya estoy preinscrita para votar. Sí, Charlie ya puede votar. Tengo que ir a sacar el dinero de mi cuenta Coogan. Ahora se me presentan muchísimas más oportunidades en el mundo”, reflexionó.

Mia Talerico cumplió 18 años de edad

Hacia el final del video, Mia Talerico terminó de arreglarse y reveló el outfit elegido para la ocasión: pantalones blancos y una musculosa con volados de color rosa pastel. “Este es el look final. ¡Feliz cumpleaños a mí!”, cerró. La publicación rápidamente se volvió viral y miles de personas alrededor del mundo le dejaron mensajes de cariño en su día, mientras que otros no pudieron dejar de comentar el cambio físico que tuvo. “¿Qué quieres decir con que Charlie tiene 18 años ahora? No lo creo“; ”Feliz cumpleaños, y buena suerte Charlie" y “Feliz 18 cumpleaños Charlie. Espero que hayas tenido un día increíble”, fueron algunos de los mensajes de sus fans.