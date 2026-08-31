“Full time Papis”: Úrsula Corberó compartió la intimidad de sus días con el Chino Darín y su hijo Dante

Después de varios meses, Úrsula Corberó actualizó su feed de Instagram con una recopilación de fotos que resumen sus últimos días junto a su hijo Dante y a Ricardo Mario “Chino” Darín. La actriz abrió su intimidad a sus seguidores y dejó entrever parte del día a día familiar, el cual se repartió entre rodaje, paseos y vida en casa.

Desde mayo que Corberó no subía un posteo fotográfico en su perfil, cuando anunció que retomaría el rodaje de Jackal 2. Ahora sumó un centenar de fotos en las que se puede ver cuánto creció su bebé, fruto de la relación con el actor argentino.

El posteo de Úrsula Corberó donde muestra sus últimos días familiares y el comentario que sumó Chino Darín (Fuente: Instagram/@ursulolita)

“Full time papis”, tituló este posteo Corberó. Acto seguido, abrió el carrusel fotográfico con la imagen de su hijo de espaldas mientras se da un baño. Una camilla de pilates, con el sol de verano que ingresa por una de sus ventanas, una tarde calurosa mientras amamanta, son las siguientes fotos.

En una de las escenas, se fotografió en el sillón mientras sostiene a Dante con sus pies sobre el aire. Pero no todo resultó tiempo maternal, también salió y tuvo reuniones con amigas.

Dante mientras toma un baño (Fuente: Instagram/@ursulolita)

Más adelante, la actriz española se mostró en casa con un desayuno saludable mientras acompaña a Darín y en otra ocasión hasta enseñó una receta de pescado que preparó.

Tal vez, lo más tierno del álbum es la foto de Dante y Darín jugando en la cama matrimonial. Se puede ver al actor mientras abraza al bebé, que lo mira con atención.

Una tarde de verano mientras Úrsula Corberó amamanta (Fuente: Instagram/@ursulolita)

Y, por último, la imagen de los dos dientes de Dante que apenas le asoman en la encía da cuenta del paso del tiempo. Cabe remarcar que el pequeño nació el 9 de febrero del 2026.

“Muy morfable todo”, escribió Chino Darín en la sección de comentarios a modo de reacción. Después de esa respuesta, una serie de saludos y apreciaciones de los seguidores de la actriz se hicieron presentes; entre ellos, muchos destacaron los dientes de Dante y lo lindo de la familia unida.

La tierna foto de Chino Darín con Dante (Fuente: Instagram/@ursulolita)

La última vez que la pareja hizo mención a su hijo de manera pública fue durante el Mundial 2026 que se llevó a cabo en los Estados Unidos. Por ese entonces, Corberó agregó una foto a las historias de Instagram en la que enseñó a Dante con la camiseta albiceleste mientras Chino Darín lo llevaba entre brazos. Ese contexto se dio durante la final del campeonato de fútbol que se disputó entre España y Argentina.

Úrsula Corberó mostró cómo le crecen los dientes a Dante (Fuente: Instagram/@ursulolita)

Dante nació en Madrid y se convirtió en el primogénito de la pareja de artistas. Por el momento, la familia reside en la capital española, en especial por cuestiones laborales de Darín y Corberó.