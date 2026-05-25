Con nuevo look, Úrsula Corberó reapareció en el recital de Bad Bunny a cuatro meses de ser mamá

Úrsula Corberó volvió a mostrarse en público este fin de semana y lo hizo a pura fiesta. A casi cuatro meses de haberse convertido en mamá junto a Ricardo “Chino” Darín, la protagonista de La casa de papel fue una de las figuras invitadas a La Casita de Bad Bunny. En el exclusivo espacio VIP del recital que el cantante ofreció el fin de semana en Barcelona, ella bailó y cantó muy animada los hits del artista puertorriqueño.

La actriz española, que el pasado 9 de febrero recibió a Dante, su primer hijo con la estrella argentina, decidió mantener un perfil muy bajo desde el nacimiento del bebé. De hecho, sus únicas apariciones públicas habían sido a través de algunas publicaciones en redes sociales, donde compartió algunas postales de su nueva vida como mamá.

Sin embargo, este fin de semana decidió hacer una excepción y disfrutó del segundo show que el cantante brindó en el Estadi Olímpic Lluís Companys, en el marco de su gira Debí tirar más fotos World Tour. Allí, Corberó no pasó inadvertida: además de moverse al ritmo de la música, sorprendió con un cambio de look: movió su melena ahora rubia y lució un vestido negro de escote barco, falda midi irregular y una cartera blanca.

Las imágenes de la actriz bailando de inmediato se viralizaron en redes sociales, donde muchos celebraron su reaparición tras meses dedicada por completo a la maternidad. Algunos usuarios también recordaron el vínculo artístico que une a la actriz con Bad Bunny desde 2020, cuando protagonizó el videoclip de “Un día (One Day)”, tema que el cantante lanzó junto a J Balvin, Dua Lipa y Tainy. Ese trabajo fue filmado en Buenos Aires y el propio Chino Darín estuvo a cargo de la filmación y la fotografía.

Un vistazo a la intimidad de Úrsula Corberó como mamá

Úrsula Corberó posteó una carrusel de fotos que resume sus últimos días con la intimidad de la maternidad (Fuente: Instagram/@ursulolita)

A dos semanas del nacimiento, la actriz decidió abrir una ventana a su intimidad y compartir con sus seguidores algunos de los momentos más especiales de esta nueva etapa en historias de Instagram.

Con nuevo look, Úrsula Corberó disfrutó del show de Bad Bunny en Barcelona

En la primera imagen, en formato selfie, se la ve sonriente y relajada mientras sostiene a su pequeño hijo en brazos. Para cuidar su identidad, decidió ocultar su rostro y dejar al descubierto solamente su body en color crema.

Minutos después, la actriz compartió otra postal que dejó ver parte de la habitación familiar: una cama amplia con sábanas blancas, una lámpara en color crema con formato redondeado, una mesa de luz sencilla y, en un rincón, una pequeña cuna de madera clara.

El tierno álbum de fotos que compartió Úrsula Corberó de sus días como madre (Fuente: Instagram- @ursololita)

Las postales que compartieron Úrsula Corberó y Chino Darín tras la llegada de Dante (Foto: Instagram @ursulolita / @chinodarin)

La ternura no quedó solo en las imágenes madre-hijo. En otra publicación, desde Argentina, el Chino Darín apareció en una videollamada con una diminuta camiseta de la selección argentina con el número 10 y el nombre Messi en la espalda. Este sería un presente que el actor tendría guardado para entregarle a su hijo al regreso de sus obligaciones laborales en Buenos Aires.

A principios de abril, Corberó volvió a abrir las puertas de su vida a través de las redes. En esa oportunidad combinó fotos de su nueva realidad como mamá -momentos de espera en el auto con el bebé, ella haciendo gestos mientras la máquina sacaleche hace su trabajo, ella con la cara empapada de lágrimas- con varias fotos del bebé, incluso una con su papá.

Hace una semana, además de mostrar la gran papada de Dante, Corberó anunció en Instagram su regreso al trabajo. “Mañana me incorporo al rodaje de Jackal 2, cuántos cambios y qué afortunada, Dios mío”, escribió. También sumó fotos de Dante, del Chino Darín, de sus preparativos y de su día a día.

Úrsula Corberó y Chino Darín están juntos hace casi 11 años (Foto: Redes Sociales)

El actor de La odisea de los giles y la protagonista de El Jockey llevan casi once años juntos. Se conocieron a finales de 2015 durante el rodaje de la serie española La embajada. Él pensó que solo serían seis meses de trabajo en el viejo continente, pero la experiencia se convirtió en algo más grande: la química traspasó la pantalla y se enamoró de su compañera. “Conocí a Úrsula y todo cambió”, sostuvo Darín en una entrevista con LA NACION en agosto de 2021.